Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 25. september 2025Meniny má Vladislav
< sekcia Šport

Peter Cehlárik výraznou mierou pomohol k triumfu Leksandu

.
Na snímke slovenský hokejový reprezentant Peter Cehlárik. Foto: TASR - Martin Baumann

Slovenský útočník skóroval na 3:0 a spolu s tímom sa tešil z víťazstva 4:3 nad Frölundou.

Autor TASR
Štokholm 25. septembra (TASR) - Slovenský útočník Peter Cehlárik výraznou mierou pomohol k triumfu Leksandu doma nad AIK Skelleftea 8:5 vo štvrtkovom stretnutí 5. kola švédskej najvyššej hokejovej súťaže. Zaznamenal gól a štyri asistencie. V drese hosťujúceho tímu si zapísal gól a asistenciu Oliver Okuliar.

Leksand si pripísal tretí triumf v sezóne, rovnako ako Färjestad, v ktorého drese sa do streleckej listiny zapísal Marián Studenič. Slovenský útočník skóroval na 3:0 a spolu s tímom sa tešil z víťazstva 4:3 nad Frölundou. Skelleftea má po tretej prehre na konte 6 bodov.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili balík konsolidačných opatrení na budúci rok

KOMENTÁR J. HRABKA: Dokonané je

VIDEO: Mikuláš Černák zostáva vo väzení

Polícia neposkytuje bližšie informácie k zásahu v prípade P. Rýpala