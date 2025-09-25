< sekcia Šport
Peter Cehlárik výraznou mierou pomohol k triumfu Leksandu
Slovenský útočník skóroval na 3:0 a spolu s tímom sa tešil z víťazstva 4:3 nad Frölundou.
Autor TASR
Štokholm 25. septembra (TASR) - Slovenský útočník Peter Cehlárik výraznou mierou pomohol k triumfu Leksandu doma nad AIK Skelleftea 8:5 vo štvrtkovom stretnutí 5. kola švédskej najvyššej hokejovej súťaže. Zaznamenal gól a štyri asistencie. V drese hosťujúceho tímu si zapísal gól a asistenciu Oliver Okuliar.
Leksand si pripísal tretí triumf v sezóne, rovnako ako Färjestad, v ktorého drese sa do streleckej listiny zapísal Marián Studenič. Slovenský útočník skóroval na 3:0 a spolu s tímom sa tešil z víťazstva 4:3 nad Frölundou. Skelleftea má po tretej prehre na konte 6 bodov.
