Peter Králik je nový prezident Európskej federácie malého futbalu

Bratislava 24. februára (TASR) - Slovenský funkcionár Peter Králik sa stal novým prezidentom Európskej federácie malého futbalu (EMF). Dôveru delegátov dostal na sobotnom valnom zhromaždení EMF v Bratislave, kde ho zvolili na päťročné obdobie do roku 2029.



"Je pre mňa veľkou poctou byť zvolený na post prezidenta Európskej federácie malého futbalu. Je to zároveň aj zadosťučinenie za moju doterajšiu prácu vo výkonných pozíciách v oboch medzinárodných federáciách. Verím, že s novou pozíciou budem môcť ešte viac napomôcť rozvoju malého futbalu na medzinárodnom poli, z čoho budú benefitovať všetky členské krajiny, vrátane Slovenska," uviedol po zvolení za šéfa EMF Peter Králik.



V súčasnosti zastáva aj pozíciu prezidenta Slovenského zväzu malého futbalu (SZMF), no skĺbenie oboch funkcií nepovažuje za problém. "V medzinárodných štruktúrach pôsobím aktívne už osem rokov a z novej pozície budem mať paradoxne jednoduchšiu pozíciu presadiť návrhy, ktoré môžu pomôcť aj malému futbalu na Slovensku. Doteraz pre mňa nebol problém skĺbiť tieto povinnosti a v tomto smere nemám žiadne obavy. Skôr naopak, verím, že na Slovensko v blízkej dobe prinesieme vrcholné európske či svetové podujatia," tvrdí Králik, ktorý je na čele SZMF od roku 2017. Od toho istého roku je aj člen Výkonného výboru EMF a o rok neskôr ho zvolili za viceprezidenta Svetovej federácie malého futbalu. V roku 2022 bol na čele organizačného výboru majstrovstiev Európy v malom futbale v Košiciach.



Králik naznačil aj svoje priority v prezidentskej funkcii: "Hlavnými cieľmi budú zameranie sa na digitalizáciu, snaha priniesť moderné prvky do našich podujatí a rozvoj členských asociácií. Poďakovať by som sa chcel všetkým členom za jednohlasnú podporu, ale aj bývalému prezidentovi Borislavovi Aleksandrovovi, ktorý odviedol kvalitnú prácu a som rád, že bude pokračovať vo výkonnom výbore ako môj viceprezident."



Členmi VV EMF budú v nasledujúcom období Yair Scher z Izreala, Cem Durul z Turecka, Marian Cristian Lupu z Rumunska, Gianluca Finazzi z Talianska a Antonio Lopez zo Španielska.



Na valnom zhromaždení sa rozhodlo aj o dejiskách klubových súťaží pod hlavičkou EMF. Ligu majstrov bude hostiť poľská Varšava, Eurocup sa uskutoční opäť v bulharskom Sunny Beach.