Peter Pekarík predĺžil o rok zmluvu s Herthou

Berlín 3. júna (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Peter Pekarík si bude obliekať dres Herthy Berlín aj v nasledujúcej sezóne. Tridsaťpäťročný obranca sa dohodol s vedením nemeckého bundesligového klubu na predĺžení zmluvy do roku 2023. Informovala o tom agentúra DPA.



Pekarík je zo súčasného kádra berlínskeho klubu služobne najstarší hráč. V Herthe pôsobí od roku 2012, keď do tímu prišiel z Wolfsburgu. Čaká ho už jedenásta sezóna v hlavnom meste Nemecka. "Po desiatich rokoch v Herthe si myslím, že už nemusím veľmi vysvetľovať, ako sme sa ja a moja rodina stali Herthanmi a Berlínčanmi. Klub hrá obrovskú rolu v našich životoch a som nadšený, že budeme pokračovať v našej spoločnej ceste aj v ďalšej sezóne," uviedol pre klubový web pravý obranca, ktorý je vo výbere národného tímu na júnové stretnutia Ligy národov.



V skončenom bundesligovom ročníku nastúpil v 27 z 34 zápasov Herthy a hral aj v oboch barážových dueloch. Berlínsky tím uspel s tretím tímom druhej ligy Hamburger SV po výsledkoch 0:1 doma a 2:0 vonku a vyhol sa zostupu z najvyššej nemeckej súťaže. "Peka v minulej sezóne opäť raz dokázal, aký dôležitý hráč je pre Herthu BSC. Je dokonalý profík, dá sa na neho spoľahnúť a vždy všetko robí v záujme klubu a mužstva. Jeho prístup a mentalita nám vždy veľmi pomohli, a preto som potešený, že zostáva v Herthe aj v ďalšej sezóne," uviedol športový riaditeľ klubu Fredi Bobic na adresu slovenského reprezentanta. Ten okrem materskej Žiliny hral v minulosti aj za Dubnicu, Wolfsburg a turecký Kayserispor.



Vedenie Herthy oznámilo vo štvrtok meno nového trénera, tím povedie Sandro Schwarz, ktorý podpísal kontrakt do leta 2024. Na lavičke vystriedal Felixa Magatha.