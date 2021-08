Peter Sagan podpísal zmluvu s tímom TotalEnergies

Paríž 3. augusta (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan podpísal zmluvu na dva roky s francúzskym tímom TotalEnergies. V utorok to potvrdil manažér organizácie Jean-René Bernaudeau. Prebiehajúcu sezónu dokončí ešte v Bora-hansgrohe, k novému tímu sa pripojí po tomto ročníku. Spoločne so Saganom budú v rokoch 2022 a 2023 pôsobiť v zoskupení aj Poliak Maciej Bodnar a Talian Daniel Oss, informoval o tom oficiálny web tímu.



Tridsaťjedenročný slovenský pretekár koncom júla oznámil odchod z Bory-hansgrohe, jeho nový zamestnávateľ si od neho sľubuje, že mu pomôže posunúť sa z kategórie UCI ProTour na vyššiu úroveň. "Na angažovanie Petra sme náležite hrdí. Jednoznačne je to jeden z najpopulárnejších jazdcov sveta a veľký talent. Táto zmluva jednoznačne potvrdzuje naše športové ambície, Peter je veľmi súťaživý a určite nám prinesie víťazstvá," povedal Bernaudeau, ktorý by chcel do roku 2023 získať status WorldTour tímu.



Sagan odštartoval profesionálnu kariéru v drese Liquigasu, v ktorom pôsobil v rokoch 2010-2014, vtedy už pod názvom Cannondale. Jeho ďalšie kroky pokračovali do Tinkoffu a v roku 2017 sa upísal na päť rokov Bore. Sagan dosiahol v prebiehajúcej sezóne štyri víťazstvá a vyhral bodovaciu súťaž na Gire. Na Tour de France 2021 bol dvakrát piaty a pre zranenie kolena musel odstúpiť pred 12. etapou. Počas kariéry nazbieral 118. triumfov a sedemkrát získal zelený dres na Tour de France. "Toto je nové dobrodružstvo a veľmi sa teším. Jean-Rene je manažér, ktorý chce meniť zabehnuté v svetovej cyklistike. Dúfam, že dokážem pomôcť tímu k dosiahnutiu cieľov a vyhrám čo najviac pretekov v novom drese. Samozrejme, v tejto sezóne sa ešte sústredím na dosiahnutie cieľov s mojím súčasným tímom, v zime sa však pripojím k novému zoskupeniu s tým správnym víťazným duchom," uviedol na webe tímu Total Energies Sagan.