Peter Sagan sa teší na nový projekt, tlaku sa neobáva

Paríž 3. novembra (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan sa teší na novú kariérnu výzvu v tíme TotalEnergies. Do francúzskej stajne ho pritiahlo aj to, že mala o neho od začiatku eminentný záujem.



"Interes malo niekoľko stajní, ale tím manažéra Bernaudeaua prejavoval najväčší rešpekt. Naozaj ma chceli a po celý čas to ukazovali. Vždy, keď sme mali nejakú otázku, odpovedali okamžite. Iným to trvalo týždne," citoval slová trojnásobného majstra sveta portál velonews.com.



V roku 2022 čaká Slováka druhá najvyššia kategória ProTour, na významné preteky ako Tour de France bude potrebovať pozvánku. "Tím vybudujeme okolo mňa a to ma na tom projekte priťahuje. Určite to bude tlak, ale ten je už dlhý čas mojou rutinou," pokračoval Sagan. "Keď som v roku 2016 prišiel do Bora-Hansgrohe, ľudia o ňom tiež hovorili ako o malom tíme. Skutočnou otázkou nie je, aký je TotalEnergies v čase, keď teraz spolu hovoríme, ale akou cestou sa chce vydať. Je mi jedno, že momentálne nie je vo World Tour, chcem im pomôcť rásť," dodal.



Tridsaťjedenročný rodák zo Žiliny plánuje navštevovať hodiny francúzštiny, aby ešte lepšie zapadol do tímu manažéra Jeana-Reného Bernaudeaua, ktorého prístup sa mu páči: "Jeho charakter a štýl mi hovoria z duše. Ak je treba, dokáže byť vážny, zvyšok času je zábavný. Chce, aby sa jeho jazdci na bicykli bavili. Všetci vieme, že cyklistika je práca na plný úväzok a treba ju brať vážne. Vyžaduje si to obete, ale zároveň je potrebné si vážiť potešenie a vložiť do toho trochu ľahkosti. Inak to nevydrží."