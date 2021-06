Peter Sagan získal siedmy majstrovský titul

Bánovce nad Bebravou 20. júna (TASR) - Peter Sagan získal siedmy slovenský majstrovský titul v pretekoch s hromadným štartom na spoločnom československom šampionáte v Bánovciach nad Bebravou. V nedeľu rozhodol o svojom triumfe v záverečnom stúpaní, keď sa utrhol od vedúcej skupiny a prišiel si v sólovom úniku po absolútne víťazstvo pred trojicou Čechov. Český titul si vybojoval Michael Kukrle.Nedeľňajší vrchol spoločných MSR a MČR nemal náročný profil, na pretekárov čakalo približne 1900 výškových metrov, no preteky na dlhej trase skomplikovali vysoké horúčavy. Už na štarte o 10.30 h ukazoval teplomer okolo 30 stupňov Celzia. Pretekári absolvovali dokopy sedem okruhov dlhých 32,5 km. Hneď po štarte sa začalo útočiť a do úniku sa snažili dostať viacerí pretekári. Nikto sa však dlhšie nedokázal odpútať a nezmenilo to ani stúpanie na Motešice (0,8 km, 5,3%). Po ňom sa však po páde rozdelil pelotón. Vpredu jazdili najväčší domáci favorit Peter Sagan, ktorý bol od úvodu pretekov veľmi aktívny, či Matúš Štoček a väčšina českej špičky. Asi 40-členná skupina však príliš nespolupracovala a tak sa z nej čoskoro vytvoril desaťčlenný únik a po druhom prejazde cieľa si vypracoval viac ako dvojminútový náskok.V úniku boli zo Slovákov Sagan a Štoček a osem Čechov Mathias Vacek, Petr Klabouch, Karel Camrda, Tomáš Kalojíros, Daniel Turek, Lubomír Petruš, Dominik Neuman a Michael Kukrle. Najväčšie české hviezdy v ňom však chýbali. Skupina výborne spolupracovala a jej náskok rýchlo rástol. Po polovici pretekov mali k dobru už sedem minút a po odjazdení 150 km to bolo už desať minút. V pelotóne sa zvýšila nervozita a začalo sa útočiť, čo vyhovovalo skupine v úniku. Všetko tak nasvedčovalo tomu, že o národných tituloch sa rozhodne medzi pretekármi v úniku. Najväčším favoritom na absolútneho víťaza bol Peter Sagan. Desiatka na čele si udržala vyše desaťminútový náskok aj v úvode predposledného kola.V záverečnom kole zaútočili z úniku Turek a Kukrle, ich nástup zachytili len Neuman a Sagan, ktorý sa tak odpútal od Štočeka. V poslednom stúpaní sa trojnásobný majster sveta utrhol od trojice Čechov a prišiel si pre ďalší majstrovský titul.Bratia Saganovci držia titul z pretekov s hromadným štartom v rukách už jedenásť rokov. Peter ich získal sedem, Juraj štyri, vlaňajší triumf nemohol obhajovať pre zranenie.