Petereka mrzí skorý koniec a verí, že v novej sezóne bude lepší

Bratislava 24. marca (TASR) - Český hokejista Jonáš Peterek patril medzi lepšie hodnotené posily v Slovane Bratislava v tejto sezóne. Aj on sa však musel vysporiadať s poklesom formy, čo napokon znamenalo pre tento klub koniec sezóny už v predkole play off Tipos extraligy. Dvadsaťštyriročný útočník si je vedomý svojho podielu a verí, že v ďalšom ročníku si napraví chuť.



Peterek začal uplynulú sezónu v Liberci, potom pokračoval v druhej najvyššej súťaži v drese Litoměříc. Po ponuke od Slovana sa rýchlo adaptoval. "Keď som prišiel, tak som sa do toho postupne dostával a bolo to lepšie a lepšie," povedal pre TASR. Napokon odohral 41 zápasov s bilanciou 13 gólov a 15 asistencií. V januárovom zápase proti Banskej Bystrici zaznamenal hetrik, čím len potvrdil, že si nachádza miesto v tíme.



Potom však prišiel pokles formy celého mužstva, Slovan vypadol z prvej šestky a napokon nestačil v kvalifikácii play off na Zvolen. "Do konca kalendárneho roka sme podávali dobré výkony, mali sme víťaznú sériu, pozbierali sme dosť bodov. Ale, bohužiaľ, po novom roku išli naše výkony dole. A dopadlo to tak, ako to dopadlo. Určite nie sme spokojní a sezónu hodnotím negatívne. Bohužiaľ, aj moja výkonnosť klesla a nepodarilo sa mi na to nadviazať," dodal Peterek.



Slovan tak po prvý raz v histórii samostatnej najvyššej slovenskej súťaže nepostúpil do vyraďovačky. Napraviť si chuť chce v ďalšej sezóne a Peterek je jeden z hráčov, ktorí by mali byť pri tom. "V Bratislave sa mi veľmi páči. A to nielen mesto, ale aj organizácia. Všetko funguje na vysokej úrovni, som tu maximálne spokojný."



Vedenie klubu už oznámilo, že Slovan povedie v novom ročníku nový tréner a pomaly skladá mužstvo. Aj Peterek sa už teší na novú výzvu. "Teraz ma stále mrzí, že máme koniec už takto skoro. Ale inak sa, samozrejme, budem tešiť na novú sezónu. Viem, že môžem byť lepší a preto sa teraz budem hlavne sústreďovať na to, aby som sa na nadchádzajúcu sezónu čo najlepšie pripravil," uzavrel pre TASR.