Petgrave založil zbierku, aby mohol zaplatiť právne náklady

Ottawa 24. decembra (TASR) - Vlani prišlo vo Veľkej Británii k tragickej udalosti, keď počas hokejového zápasu zomrel Adam Johnson. Stalo sa to po tom, čo ho do krku zasiahla korčuľa Matta Petgravea. Hráča zadržali pre podozrenie z vraždy, teraz Petgrave zložil zbierku, aby si mohol zaplatiť náklady spojené s obhajobou.



K tragickej nehode došlo v októbri 2023, incident sa odohral počas zápasu medzi Nottinghamom Panthers a Sheffieldom Steelers. Neskôr sa začalo vyšetrovanie a následne zadržali muža pre podozrenie z vraždy, jeho meno nezverejnili. Teraz však Petgrave, ktorého korčuľa trafila Johnsonov krk, začal verejnú zbierku. "Dňa 28. októbra 2023 som sa stal účastníkom tragickej nehody, ktorá mala za následok smrť hokejistu Adama Johnsona. Prebieha policajné vyšetrovanie, právny proces bol dlhý a náročný," uviedol Petgrave vo vyhlásení. "Teraz hľadám pomoc, aby som pokryl niektoré z mojich právnych nákladov ako kauciu, ako aj akýchkoľvek nákladov, ak sa vec dostane na súd," dodal.



Finančná zbierka doteraz priniesla takmer 10.000 libier (12.000 eur). "Bol som poistený, ale bez toho aby som o to žiadal, poistku zrušili," uviedol Petgrave.



Tridsaťdvaročného Kanaďana v polovici novembra prepustili na kauciu. V tom čase polícia v South Yorkshire oznámila, že bude informovať verejnosť o ďalších krokoch, keď bude mať k dispozícii ďalšie aktualizácie. Vyšetrovanie podľa webu sportblaset.se stále prebieha.