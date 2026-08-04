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Petkovič skončil vo funkcii trénera alžírskej reprezentácie
Petkovič mal pritom platnú zmluvu až do roku 2028, ktorú predĺžil siedmeho júna.
Autor TASR
Alžír 4. augusta (TASR) - Vladimir Petkovič skončil vo funkcii trénera alžírskej futbalovej reprezentácie. Vedenie národného zväzu africkej krajiny s ním s okamžitou platnosťou rozviazalo kontrakt mesiac po tom, ako Alžírčania vypadli v šestnásťfinále MS 2026 so Švajčiarskom. Informovala o tom agentúra DPA.
Petkovič mal pritom platnú zmluvu až do roku 2028, ktorú predĺžil siedmeho júna. Šesťdesiatdvaročný švajčiarsky kouč bosnianskeho pôvodu dosiahol počas pôsobenia pri kormidle Alžírska bilanciu 23 víťazstiev, päť remíz a päť prehier. Vo štvrťfinále uplynulej edície Afrického pohára národov prehrali Alžírčania s Nigériou.
Petkovič mal pritom platnú zmluvu až do roku 2028, ktorú predĺžil siedmeho júna. Šesťdesiatdvaročný švajčiarsky kouč bosnianskeho pôvodu dosiahol počas pôsobenia pri kormidle Alžírska bilanciu 23 víťazstiev, päť remíz a päť prehier. Vo štvrťfinále uplynulej edície Afrického pohára národov prehrali Alžírčania s Nigériou.