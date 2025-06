VIDEO: Petr Ruman sa stal novým trénerom MŠK Žilina

Žilina 2. júna (TASR) - Čech Petr Ruman sa stal novým trénerom futbalistov MŠK Žilina. Účastník Niké ligy o tom v pondelok informoval na svojej oficiálnej webstránke.



Štyridsaťosemročný Ruman strávil väčšinu hráčskej kariéry v Nemecku, kde odštartoval aj tú trénerskú. Postupne viedol mládežnícke tímy v Mainzi, Frankfurte či Darmstadte. Od roku 2018 pôsobil ako asistent trénera v A-mužstve Greutheru Fürth, neskôr trénoval „béčko“. V klube pôsobil do minulého leta. „Myslím si, že Nemci majú veľkú schopnosť veci disciplinovane manažovať. Sú naozaj schopní budovať projekty, čo som od nich pochytil, ale zároveň mám viac emócií. To chcem spoločne s pohľadom na európsky futbal, s ktorým som mal možnosť sa stretávať, priniesť do Žiliny. Celkovo sa mi páči jej koncept, ktorý dlhodobo vychováva vynikajúcich hráčov a spôsob komunikácie. Projekt MŠK Žilina je pre mňa veľmi zaujímavý,“ povedal Ruman v rozhovore pre klubový web.







Rumanovi bude asistovať ďalší Čech Jan Podolák, ktorý má skúsenosti z mládežníckych kategórií v Podbrezovej. „Je to požiadavka Rumana, ktorý s ním má skúsenosť. Spolu študovali, majú spolu vzťah a väzby. Vyhovujú si ľudsky aj futbalovo, ich pohľady sú veľmi podobné, takže by to mala byť dobrá voľba,“ dodal Belaník.



Ruman nahradil na pozícii hlavného kouča svojho krajana Michala Ščasného, ktorý z klubu odišiel koncom mája na vlastnú žiadosť. Spolu s ním skončil na lavičke aj jeho asistent Patrik Durkáč. Podľa medializovaných informácií by mal Ščasný zamieriť do konkurenčného Spartaka Trnava, keďže doterajší kormidelník Michal Gašparík údajne dostal ponuku od poľského prvoligistu Górnik Zabrze.