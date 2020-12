Petra Vlhová bodovala 26. miestom v prvom zjazde sezóny

Výsledky zjazdu SP vo Val d'Isere:



1. Corinne Suterová (Švaj.) 1:44,62 min

2. Sofia Goggiová (Tal.) +0,11 s.

3. Breezy Johnsonová (USA) +0,20

4. Ilka Štuhecová (Slov.) +0,65

5. Nina Ortliebová (Rak.) +0,97

6. Ester Ledecká (ČR) +1,08

7. Tamara Tipplerová (Rak.) +1,25

8. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +1,32

9. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +1,33

10. Elena Curtoniová (Tal.) +1,36

...

26. Petra VLHOVÁ (SR) +2,36



Celkové poradie SP (po 7 súťažiach):



1. VLHOVÁ 425 bodov

2. Mikaela Shiffrinová (USA) 275

3. Marta Bassinová (Tal.) 273

4. Michelle Gisinová (Švaj.) 269

5. Federica Brignoneová (Tal.) 248

6. Katharina Liensbergerová (Rak.) 220



Poradie v zjazde (1):



1. Suterová 100 bodov

2. Goggiová 80

3. Johnsonová 60

4. Štuhecová 5,

5. Ortliebová 45

6. Ledecká 40

...

26. VLHOVÁ 5

Val d'Isere 18. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová bodovala v prvom zjazde sezóny Svetového pohára, keď v piatok vo francúzskom Val d'Isere obsadila 26. priečku. So štartovým číslom 14 sa najprv zaradila na poslednú 13. pozíciu, keď išla ako tretia po dlhom prerušení súťaže v dôsledku tvrdého pádu Rakúšanky Nicole Schmidhoferovej.Zjazd vyhrala Švajčiarka Corinne Suterová a slávila svoj tretí triumf kariéry. Držiteľka malého glóbusu za predchádzajúcu zimu zdolala o 11 stotín Talianku Sofiu Goggovú, tretia skončila Američanka Breezy Johnsonová (+0,20 s).Pretekom prialo slnečné počasie a sprvoti aj priebeh. So šestkou sa na čelo podľa očakávania dostala Goggiová a hoci sa po agresívnej jazde vrútila do cieľa s jasným náskom, bolo zrejmé, že na víťazstvo to stačiť nemusí. Talianke sa v záverčnej časti na okamih skrížili lyže a hoci pád odvrátila s minimálnou stratou rýchlosti, využila to jej švajčiarska spolufavoritka. Suterová nešla síce tak frivoľne, lenže konsolidovanou jazdou v celom úseku vzala Goggiovej 11 stotín.Súťaž potom ovplyvnil pád Schmidhoferovej, ktorá tvrdo pristála v záchrannych sieťach a počas prerušenia hore na štarte na štvrťhodinu "stvrdli" nasledujúce pretekárky. Univerzálna Švajčiarka Michelle Gisinová evidentne nebola vo svojej koži a stratila viac ako dve sekundy a spokojná nebola ani nasledujúca zjazdárka. Nina Ortliebová sa síce zaradila na 4. priečku, ale tiež s veľkou, takmer sekundovou stratou a vyznávačka rýchleho sklzu navyše stratila už v hornej časti, kde mali byť jej výhodou aerodonymika a sila. Prípadne aj lyžiarsky materiál, o ktorom však v rakúskom tíme nebolo pochýb.Zhoršený vývoj na trati uškodil aj Vlhovej, ktorá išla práve po Ortliebovej, ale slovenská lyžiarka sa v rozhovore pre RTVS na nič nevyhovárala. Za víťazkou zaostala o 2,36 sekundy: "."Aj v ďalšom priebehu sa prerušovalo pre pády, lebo v spodnej časti robila pretekárkam problémy kombinácia kompresie, skoku do pravej strany a tiahleho ľavotičového výjazdu do priamejšej predcieľovej línie. Hneď po Vlhovej išla a na tento úsek doplatila jej veľká rivalka, víťazka SP Federica Brignoneová. Taliankin pád síce nebol ťažký, ale prišla o body, lebo na záverečnom medzičase atakovala záver prvej desiatky. V celkovom poradí prestížneho seriálu sa nič podstatné nezmenilo, Vlhová ho vedie so ziskom 425 bodov.