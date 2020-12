Petra Vlhová na čele v 1. kole obrovského slalomu v Semmeringu

Semmering 28. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa usadila na čele v 1. kole pondelňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára. V rakúskom Semmeringu viedla po úvodnej dvadsiatke štartujúcich o 22 stotín sekundy pred Taliankou Martou Bassinovou, priebežne tretia bola Švajčiarka Michelle Gisinová s odstupom 0,35 s.



Vlhová pred dvoma týždňami nedokončila predchádzajúci "obrák" vo francúzskom Courcheveli. Pred dvoma rokmi, 28. decembra 2018, však dosiahla práve v rakúskom stredisku premiérový zo svojich štyroch doterajších triumfov v tejto disciplíne. V dobrých snehových podmienkach so štartovým číslom 5 potvrdila, že jej zjazdovka Panorama sedí, od začiatku sa jej darilo skĺbiť typický agresívny prejav s čistou jazdou. Držala si vysokú stopu a svoju jazdu ešte vygradovala v záverečnej pasáži, ktorá mala najväčšiu zásluhu na jej náskoku.



"Môj pocit nebol úplne najlepší, aj keď zo začiatku som sa cítila dobre. V strednej pasáži som sa musela dostať naspäť do rytmu. Na prehliadke trate sme si s trénerom Liviom Magonim povedali, že v spodnej časti musím riskovať. To som aj urobila a tam som 'vyhrala' prvé kolo," povedala Vlhová pre RTVS.



Ako najväčšia konkurentka slovenskej reprezentantky sa pred 2. kolom (13.00 h) vyprofilovala čistou jazdou Bassinová. Za Gissinovou figurovala na štvrtej pozícii Američanka Mikaela Shiffrinová s mankom 59 stotín, Švédka Sara Hectorová na piatom mieste stratila 0,74 s, ďalšie pretekárky už zaostali o vyše sekundu.