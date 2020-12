Petra Vlhová nedokončila 1. kolo obrovského slalomu v Courcheveli

Courchevel 14. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nedokončila 1. kolo pondelňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára. Vo francúzskom Courcheveli neprešla záverečnou sekvenciou brán a po piatich pódiových umiestneniach nezabodovala prvýkrát v tejto sezóne. Po úvodnej pätnástke štartujúcich viedla Američanka Mikaela Shiffrinová pred Taliankami Martou Bassinovou (+0,07 s) a Federicou Brignoneovou (+0,14 s).



Organizátori preložili druhý "obrák" v Courcheveli z nedele a zjazdovku museli pripraviť po napadnutí hrubej vrstvy mokrého snehu. Švajčiarsky tréner nachystal trať s prudkými zmenami rytmu, ktorá narobila problémy viacerým pretekárkam aj z elitnej žrebovanej sedmičky. Kritické boli predovšetkým posledné tri veľmi zavreté brány. Vlhová štartovala s číslom 6, vo vrchnej pasáži sa snažila držať vysokú stopu a včas časovať oblúky. V strednej časti sa však nechala rozhodiť a už sa nedokázala vrátiť do rytmu, na treťom medzičase zaostávala o vyše pol sekundy. Tieto ťažkosti vyústili až do vypadnutia tesne pred cieľom, 1. kolo nedokončili z elitnej skupiny ani Nórka Mina Fürst Holtmannová a Novozélanďanka Alice Robinsonová.



"Myslím si, že som išla príliš priamo, tretiu bránu pred koncom som neudržala silu, ktorá na mňa pôsobila. Lyže ma vyhodili a už som nestihla ďalšiu bránu. Organizátori to pripravili dobre, aj keď trať nebola úplne ideálna, bola trošku rozbitá a naozaj ťažká. Podmienky však boli rovnaké pre všetky, každá bojovala, ako mohla. Mne sa to príliš nepodarilo a veľmi ma to mrzí. Vyhovovalo mi, ako bola trať postavená, začiatok som išla fajn, ale od polovice som sa začala trápiť a bojovala som sama so sebou. Poslednú strminu som nešla vôbec dobre," povedala 25-ročná slovenská reprezentantka pre RTVS. Od diskvalifikácie v rakúskom Söldene v roku 2018 bodovala v pätnástich "obrákoch" SP za sebou, v úvodných dvoch tejto zimy obsadila tretie miesto. Napriek vypadnutiu zostane na čele celkového poradia prestížneho seriálu so ziskom 420 bodov.



S nástrahami trate sa najlepšie vyrovnala Shiffrinová, do tesného závesu sa pred 2. kolom (13.00 h) zaradili Bassinová, tohtosezónna víťazka zo Söldenu i sobotňajšieho Courchevelu, a obhajkyňa celkového prvenstva vo SP aj malého glóbusu v tejto disciplíne Brignoneová. Pod sekundu sa zmestili už len členky druhej žrebovanej skupiny 8-15, Rakúšanka Stephanie Brunnerová (+0,70 s) a Francúzka Tessa Worleyová (+0,88 s).