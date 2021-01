Vlhová po 1. kole slalomu zatiaľ na 8. mieste: Trošku som sa trápila

Na snímke americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára v slovinskej Kranjskej Gore 17. januára 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke sprava slovenská lyžiarka Petra Vlhová a Američanka Mikaela Shiffrinová počas obhliadky trate pred nedeľňajším 1. kolom obrovského slalomu Svetového pohára v slovinskej Kranjskej Gore 17. januára 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Vlhová mala ako jediná v Kranjskej Gore podporu fanúšikov

Na snímke slovenský fanúšik počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára v slovinskej Kranjskej Gore 17. januára 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Kranjska Gora 17. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po 1. kole nedeľného obrovského slalomu Svetového pohára na ôsmej priečke. V Kranjskej Gore zaostávala o 1,43 sekundy za vedúcou Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Priebežne druhá bola sobotná víťazka Marta Bassinová z Talianska (+0,30 s), tretia pozícia patrila Švajčiarke Michelle Gisinovej (+0,44 s).Rovnako ako v sobotu sa v náhradnom slovinskom dejisku išlo na zľadovatenej trati, rozdielom však bolo, že na lyžiarky čakal na strmej zjazdovke Podkoren omnoho zatvorenejší obrovský slalom. Vlhová so štartovým číslom 3 vo vrchnej veľmi točivej pasáži meškala do jedného z oblúkov, ani nižšie sa nedokázala zrovnať do ideálneho rytmu a jej manko narastalo až do cieľa.povedala 25-ročná slovenská reprezentantka pre RTVS.Shiffrinová išla bez porovnávacích medzičasov a technickú trať zvládla najhladšie z celého štartového poľa. Bassinová vyhrala v tejto sezóne všetky tri "obráky", ktoré dokončila, tentoraz v porovnaní so Shiffrinovou nasadzovala do oblúkov o čosi neskôr a nebola vo vedení. Za prvou trojicou už boli výrazné odstupy, pod sekundu sa zmestili ešte domáca Slovinka Meta Hrovatová (+0,86 s) a Francúzka Tessa Worleyová (+0,96 s). Až za Vlhovou z elitnej žrebovanej sedmičky skončili Alice Robinsonová z Nového Zélandu (+1,53 s) aj Talianka Federica Brignoneová (+1,93 s).Slovenská lyžiarka Petra Vlhová mala ako jediná zo všetkých pretekárok fanúšikovskú podporu v slovinskom stredisku Kranjska Gora. Tesne pod svahom jej počas sobotňajšej i nedeľňajšej súťaže v obrovskom slalome držala palce štvorčlenná rodina z Bratislavy, ktorá do Slovinska cestovala len preto, aby ju mohla povzbudiť.Fanúšik Dušan spolu s deťmi a manželkou vyrazili v Bratislavy už v piatok.prezradil pre TASR priaznivec, ktorý zavítal premiérovo na podujatie Svetového pohára.uviedol fanúšik, ktorý nie je člen oficiálneho fanklubu:Štvorčlenná rodina si počas pretekov vyliezla kúsok za cieľovým priestorom na malý kopec, odkiaľ bol dobrý výhľad nielen na spodnú časť trate, ale aj na výsledkovú tabuľu. Počas jázd Vlhovej mával otec slovenskou vlajkou. Slovenskú lyžiarku ich prítomnosť potešila, fanúšik Dušan však musel o svoje miesto bojovať:Štvorčlenná rodina by Petru rada videla aj v domácich pretekoch Svetového pohára v Jasnej. Ak sa bude dať, tak práve severne pod Chopok by sa radi vypravili.