Petra Vlhová skončila štvrtá v obrovskom slalome, zvíťazila Bassinová

Výsledky sobotného obrovského slalomu SP v Kranjskej Gore:



1. Marta Bassinová (Tal.) 2:11,90 min,

2. Tessa Worleyová (Fr.) +0,80 s,

3. Michelle Gisinová (Švaj.) +1,46,

4. Petra VLHOVÁ (SR) +1,58,

5. Federica Brignoneová (Tal.) +2,10,

6. Mikaela Shiffrinová (USA) +2,18,

7. Ramona Siebenhoferová (Rak.) +2,54,

8. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +2,85,

9. Meta Hrovatová (Slov.) +2,97,

10. Maryna Gasienicová Danielová (Poľ.) +3,49



Celkové poradie SP (po 15 z 34 súťaží):



1. VLHOVÁ 749 bodov,

2. Gisinová 635,

3. Shiffrinová 525,

4. Bassinová 523,

5. Katharina Liensbergerová (Rak.) 465,

6. Brignoneová 429



Poradie v obrovskom slalome (4 z 8):



1. Bassinová 300,

2. Brignoneová 250,

3. Gisinová 192,

4. Worleyová 191,

5. Shiffrinová 190,

6. VLHOVÁ 170

Kranjska Gora 16. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v sobotnom obrovskom slalome Svetového pohára štvrté miesto. V Kranjskej Gore zaostala za víťaznou Taliankou Martou Bassinovou o 1,58 sekundy. Druhá skončila Francúzka Tessa Worleyová (+0,80 s) a tretia bola Švajčiarka Michelle Gisinová (+1,46 s).Dvadsaťštyriročná Bassinová dosiahla štvrté víťazstvo na podujatiach SP, všetky má na konte v tejto disciplíne. V tejto sezóne sa radovala už tretíkrát zo štyroch súťaží, keď uspela aj na úvod zimy v Söldene a v prvom z dvoch "obrákov" v Courcheveli. So ziskom 300 bodov sa obliekla do červeného dresu líderky hodnotenia disciplíny, na čele celkového poradia prestížneho seriálu zostala Vlhová (749 b.), najbližšia prenasledovateľka Gisinová (635 b.) na ňu stiahla iba desať bodov." povedala 25-ročná slovenská reprezentantka pre RTVS. V rovnakom dejisku na ňu čaká obrovský slalom aj v nedeľu (9.15/12.15 h).V Slovinsku sa rovnako ako vlani pre nedostatok snehu nesúťažilo v Maribore, ale v Kranjskej Gore na zjazdovke Podkoren, kde sa bežne konajú preteky mužov. Štartovalo sa o sedem bránok vyššie a lyžiarky sa museli vyrovnať s veľmi zľadovatenou strmou traťou. Vlhová s číslom 5 sa v náročných podmienkach snažila vďaka svojim silovým parametrom o dravú jazdu, ktorú podľa medzičasov zúročila predovšetkým v dolnej časti. Po prvom kole figurovala na tretej priečke, zaostávala o 51 stotín sekundy za vedúcou Bassinovou, priebežne druhá bola Gisinová s odstupom 0,27 s. Talianka sa na čele usadila vďaka čistej jazde, keď aj na ľade dokázala rezať svižné oblúky. Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá uspela v predchádzajúcej súťaži v tejto disciplíne, mierne stratila v závere a v cieli mala na štvrtom mieste o tri stotinky horší čas ako Vlhová.Worleyová z priebežnej piatej pozície zašla najlepší čas druhého kola. Naopak, na trati, ktorú staval jej tréner Mike Day, mala značné problémy Shiffrinová a prepadla sa vo výsledkovej listine na šiestu priečku. Vlhovú rozhodila terénna nerovnosť tesne pred prvým medzičasom a od tohto okamihu pôsobila nesúrodým prejavom. Snažila sa to kompenzovať typickou agresivitou, v súčte to však nestačilo na Worleyovú a udržala sa pred ňou aj Gisinová. Bassinová si opäť počínala suverénne, napriek výraznému náskoku sa nebála riskovať a nespravila žiadnu chybu, ktorá by ju mohla pripraviť o jasné víťazstvo." citoval Bassinovú portál ORF.