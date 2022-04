Petra Vlhová ukázala v rodnom meste olympijské zlato i malý glóbus

Liptovský Mikuláš 2. apríla (TASR) – Olympijská šampiónka Petra Vlhová ukázala v sobotu zaplnenému Námestiu osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši pekinské zlato i malý krištáľový glóbus za celkové víťazstvo v seriáli svetového pohára v slalome. Na oslavu historického olympijského zlata do rodného mesta prišla takmer dva mesiace po jeho zisku.



"Sú to veľké emócie. Som šťastná, že napriek veľkej zime prišlo toľko ľudí, ja si to naozaj veľmi užívam. Drela som celý rok aj pre tieto momenty. Celú sezónu som cítila, že mi strašne veľa ľudí fanúšikuje, že pozerajú moje preteky a tešia sa. Som rada, že tu môžem byť," skonštatovala olympijská víťazka.



Vlhová a členovia Ski Team Vlha prevzali z rúk primátora Jána Blcháča verejné ocenenia mesta Liptovský Mikuláš. Olympijská šampiónka sa po sobote hrdí aj titulom Osobnosť Liptova, ktorý jej udelila Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Liptov.