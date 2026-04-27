Petráš, Krivošík, Repčík a Kohút opúšťajú Košice
Autor TASR
Košice 27. apríla (TASR) - V hokejovom klube HC Košice nebudú v ďalšej sezóne pokračovať útočníci Šimon Petráš, Filip Krivošík, Peter Repčík a Dávid Kohút. Všetci štyria hráči prispeli k zisku majstrovského titulu v sezóne 2024/25 a bronzovej medaily v tomto ročníku. „Oceliari“ o tom informovali v pondelok na svojej facebookovej stránke.
Petráš prišiel do metropoly východu pred sezónou 2024/25 a zaradil sa ku kľúčovým hráčom tímu. V dvoch sezónach získal v 127 zápasoch 104 bodov za 57 gólov a 47 asistencií. Krivošík sa prvýkrát objavil v drese Košíc ešte počas sezóny 2023/24 a po pôsobení v Mladej Boleslavi sa vrátil pred sezónou 2024/25, pričom za klub získal 88 bodov v 125 zápasoch. Repčík posilnil svoj materský klub pred sezónou 2024/25 po pôsobení v zámorskej juniorke. V priebehu dvoch rokov odohral zaň 75 zápasov a pripísal si 34 bodov za 12 gólov a 22 asistencií. Kohút prišiel do Košíc pred majstrovskou sezónou 2024/25 a počas dvoch ročníkov nastúpil v 69 dueloch so ziskom 16 bodov.
„Ďakujeme chlapcom za to, čo pre náš klub spravili, za výborné sezóny a aj za to, že nám dali dôveru, keď k nám prichádzali. Zároveň veríme, že aj my im sme pomohli sa zlepšovať a byť lepšími .Prajeme im len to najlepšie v ich nových kluboch, samozrejme, hlavne veľa zdravia a športových úspechov,“ uviedol na adresu odchádzajúcich hráčov Gabriel Spilar, športový manažér HC Košice.
„Chlapcom ďakujeme za ich prínos pre tím a myslím si, že aj oni si sezóny v našom drese užili. Šimon sa rozhodol pre prestup najmä z osobných a rodinných dôvodov a Filipovi skvelé výkony otvorili dvere do lepšej súťaže. Všetkým štyrom útočníkom ďakujeme za ich prínos pre náš klub a prajeme veľa šťastia v ďalšej kariére,“ dodal hlavný tréner HC Košice Dan Ceman.
