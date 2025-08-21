Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
21. august 2025
Petráš pomohol Győru k výhre, uspel aj Rosenborg s Nemčíkom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rovnakým výsledkom vstúpili do dvojzápasu aj hráči Győru, v domácom prostredí zdolali zverenci slovenského trénera Balázsa Borbélyho Rapid Viedeň 2:1.

Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Futbalisti nórskeho Rosenborgu Trondheim vstúpili úspešne do bojov o ligovú fázu Konferenčnej ligy, v úvodnom stretnutí play off zvíťazili doma nad nemeckým Mainzom 2:1. Kompletnú minutáž za domáci odohral slovenský obranca Tomáš Nemčík.

Rovnakým výsledkom vstúpili do dvojzápasu aj hráči Győru, v domácom prostredí zdolali zverenci slovenského trénera Balázsa Borbélyho Rapid Viedeň 2:1. Za maďarský tím vychytal výhru Samuel Petráš.



play off Konferenčnej ligy - 1. zápasy:

Rosenborg Trondheim - FSV Mainz 2:1 (1:1)

Góly: 43. Islamovič (z 11 m), 90. Saeter - 26. Amiri

/T. NEMČÍK (Rosenborg) odohral celý zápas/



ETO Győr - SK Rapid Viedeň 2:1 (0:0)

Góly: 46. a 82. Gavrič - 61. Wurmbrand

/S. PETRÁŠ (Győr) odchytal celý zápas/



BK Häcken - CFR Kluž 7:2 (4:1)

Góly: 2. a 35. Gustafson, 18. Andersen, 24. Svanbäck. 49. Brusberg, 61. a 70. Dembe - 38. Korenica, 50. Cordea



Hamrun Spartans - RFS Riga 1:0 (0:0)

Gól: 55. Thioune



Wolfsberger AC - Omonia Nikózia 2:1 (1:1)

Góly: 30. Nwaiwu, 88. Zukič - 16. Coulibaly
