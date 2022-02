Petrovi Pospíšilovi odhalili pamätnú tabuľu na FiF UK v Bratislave

Bratislava 4. februára (TASR) - Strieborný medailista z OH 1972 v Mníchove Peter Pospíšil má od piatka pamätnú tabuľu na pôde Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Niekdajšiemu hádzanárskemu brankárovi a známemu fotografovi ju slávnostne odhalili dekan FiF UK Marián Zouhar a predsedníčka Olympijského klubu Bratislava, bývalá podpredsedníčka SOV a čestná členka Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Mária Mračnová.



Peter Pospíšil (24. apríla 1944-17. apríla 2006) zažiaril na mníchovskej olympiáde najmä v záverečnom zápase v semifinálovej skupine proti ZSSR. Sovietskym hráčom zneškodnil dve zo štyroch sedmičiek, pri tretej znervóznil strelca a ten zamieril vedľa. Víťazstvo trojgólovým rozdielom stačilo na postup do finále, pripomína portál olympic.sk. V reprezentačnom drese odchytal 28 duelov, v roku 1973 získal titul majstra ČSSR. Už počas hráčskej kariéry sa venoval fotografovaniu športu. Najvyššie medzinárodné uznanie - víťazstvo v súťaži World Press Photo - dostala jeho fotografia vzpierača Jána Nagya z OH 1976. Ako akreditovaný fotoreportér sa zúčastnil na šiestich OH a siedmich ZOH. Peter Pospíšil zomrel po ťažkej chorobe krátko pred dovŕšením 62. narodenín. Je držiteľ Strieborných kruhov SOŠV (2003), Výročnej trofeje MOV (2004), člen Pamätníka olympionikov aj Siene slávy. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) mu v roku 2004 udelil výročnú trofej "Šport a médiá".



Olympijský klub Bratislava má na starosti 24 pamätných tabúľ, dve sa nachádzajú na univerzitnej pôde. "SOŠV má výbornú myšlienku montovať olympionikom-medailistom na ich základných školách takéto krásne tabule, ktoré by pripomínali jednak úspechy toho olympionika, ale hlavne motivovali deti a mládež, aby športovali. Peťo Pospíšil chodil na ZŠ niekde na Vydrici, ktorá bola zlikvidovaná, a nenašli sme ani jej nástupnícku školu. Je to ten istý prípad ako pán doktor Pavel Schmidt, ktorý je ako zlatý olympionik na Lekárskej fakulte UK. Peťo je na Filozofickej fakulte UK, ktorú absolvoval v rokoch 1977 až 1983 ako diaľkar. Zúčastnil sa na mnohých olympijských hrách ako vyhlásený fotograf, na pripomenutie študentom FiF UK sme namontovali takúto tabuľu aj tu. Dá sa študovať a popritom aj športovať," povedala Mračnová pre TASR.