Petrovický zúžil nomináciu na MS 20 o osem hráčov

Kemp SR 20 vo zvolenskej bubline po zúžení:



Brankári: Samuel Hlavaj, Šimon Latkóczy, Ádam Beke, Eugen Rabčan, Patrik Kozel

Obrancovia: Oliver Turan, Andrej Golian, Dávid Mudrák, Sebastián Droppa, Šimon Nemec, Martin Šeliga, Šimon Bečár, Marko Stacha, Šimon Groch, Matúš Hlaváč, Samuel Kňažko, Rayen Petrovický

Útočníci: Dominik Sojka, Roman Faith, Dominik Jendek, Juraj Eliaš, Lukáš Škvarek, Filip Mešár, Martin Chromiak, Maroš Jedlička, Jakub Kolenič, Róbert Bačo, Michael Drábek, Ján Lašák, Juraj Slafkovský, Simon Jellúš, Michal Mrázik, Oleksij Myklucha, Matej Kašlík, Artur Turanský

Bratislava 7. decembra (TASR) -Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Róbert Petrovický vyradil z nominácie na MS v Kanade osem hráčov. V príprave vo Zvolene nebudú pokračovať obrancovia Oliver Fatul, František Gajdoš, Martin Knižka, Michal Beňo a útočníci Antonio Ožvald, Samuel Rehák, Matej Ľupták a Matej Farkaš.Pôvodne mal Petrovický zredukovať nomináciu o desať hráčov. Už v piatok však realizačný tím vyradil z kádra útočníka Maxima Čajkoviča, vedenie tímu ho vylúčilo z prípravy pre hrubé porušenie športových a ľudských hodnôt. Boj o miestenku pre zdravotné komplikácie musel predčasne vzdať aj Samuel Krajč, útočník Dukly Trenčín.Záverečnú prípravu na juniorský svetový šampionát v kanadskom Edmontone odštartovala dvadsiatka 30. novembra. Nominovaní hráči i členovia realizačného tímu sú počas dvojtýždňového sústredenia na Slovensku izolovaní v karanténnom centre, ktorého zriadenie schválil Ústredný krízový štáb SR. "," uviedol Petrovický pre portál hockeyslovakia.sk.V druhom týždni prípravy vo zvolenskej bubline tak bude pokračovať päť brankárov, dvanásť obrancov a osemnásť útočníkov. Tréneri 12. decembra vyradia z nominácie ešte päť hráčov, výprava následne 13. decembra odletí do Kanady. Do lietadla nastúpi 30 hokejistov, z toho štyria brankári. V dejisku MS potom príde ešte k jednej redukcii, domov odletí pätica juniorov.