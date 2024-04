Petrovského čaká debut medzi mužmi: Už som s tým nepočítal

Bratislava 15. apríla (TASR) - Jediný nováčik, ktorý sa predstaví v A-tíme Slovenska v nadchádzajúcich prípravných zápasoch v Nemecku, je útočník Servác Petrovský. Ešte len 19-ročný hokejista už oddychoval doma po náročnej sezóne, keď ho prekvapil telefonát s požiadavkou, aby sa pripojil k reprezentácii a pokúsil sa zabojovať o miestenku na májové MS.



Za sebou má tretiu produktívnu sezónu v kanadskej juniorskej súťaži OHL v drese Owen Sound Attack. Vo všetkých troch ročníkoch si držal takmer jednobodový priemer na zápas a bol oporou juniorskej reprezentácie na MS do 20 rokov. Na tých uplynulých vo Švédsku nastúpil v piatich dueloch a získal deväť bodov za päť gólov a štyri asistencie. "Nepočítal som s tým, že ma zavolajú. Po sezóne som bola doma s rodinou a oddychoval som, no zavolal mi pán tréner Frühauf. Bola to milá správa. U mňa prevláda nervozita aj nadšenie. Bol to vždy môj sen, dám do toho maximum. Pocity mám výborné, budem sa snažiť odviesť dobrú robotu," povedal Petrovský na pondelkovom zraze v Bratislave.



Pod vedením trénera Craiga Ramsayho ešte nepracoval, na nadchádzajúce dni sa teší: "Očakávam tvrdú hru, bude to viac o systéme a korčuľovaní, budem sa na to snažiť čo najlepšie pripraviť. Štýl pod trénerom Ramsayom sa oveľa zlepšil oproti minulým rokom. Je to viac útočný štýl, rýchly forček. Budem sa snažiť hrať tak ako to tréner nastaví."







Asistent trénera Peter Frühauf zdôraznil, že žiadny hráč v príprave nie je v tíme len do počtu, ale každý má rovnakú šancu zabojovať o MS. "Pôjdem do toho ´all in´. MS sú v Česku, je to blízko, každý sa tam bude chcieť dostať," povedal Petrovský.



Mladý slovenský útočník, ktorý vie hrať na poste centra i na krídle, je draftovou voľbou Minnesoty Wild. No klub s ním zrejme nepodpíše zmluvu a tak by mohol opäť putovať na draft. "Nováčikovský kontrakt mi nedajú. Ale každý týždeň som im musel niečo napísať a komunikovali so mnou a chodili sa pozerať. Ale je tam teraz taká situácia, že ma nemôžu podpísať a nedá sa s tým nič robiť. Ale sezónu som mal vydarenú. Nemal som toľko bodov, ale výkony boli dobré hodnotím to pozitívne," uzavrel mladý útočník.