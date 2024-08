Petrovský bude v prípade návratu z Utahu hrať za Liberec

Liberec 5. augusta (TASR) - Slovenský hokejový útočník Servác Petrovský bude v prípade neúspechu v predsezónnom kempe klubu NHL Utah Hockey Club hrať za tím Bílí Tygři Liberec. S českým extraligistom absolvoval letnú prípravu a zasiahne aj do prípravných zápasov.



"Servác je ďalší talentovaný mladý hráč, ktorý prešiel zámorskou juniorkou a vybral si našu organizáciu pre svoj ďalší rozvoj. Uvidíme, v akom svetle sa predstaví na začiatku septembra v kempe Utahu a v prípade, že v zámorí neuspeje, pripojí sa späť k nám. Je to komplexný útočník s vynikajúcou strelou, čo dokazoval už vlani v drese slovenského národného tímu, kde bol vyradený až tesne pred finálnou nomináciou na MS," uviedol pre klubový web Filip Pešán, tréner Liberca.



Petrovský uplynulé tri ročníky odohral v juniorskej OHL v drese Owen Sound Attack. Pred dvoma rokmi bol draftovaný v šiestom kole Minnesotou, ktorá sa ale tento rok vzdala jeho práv, a tak je voľný hráč. V septembri preto skúsi šťastie v kempe klubu, ktorý sa po 28 rokoch presťahoval z Arizony do Salt Lake City a čaká ho premiérová sezóna pod novým názvom. Na svojom konte má aj tri účasti na svetových šampionátoch do 20 rokov, kde v 14 zápasoch zaznamenal spolu 15 bodov.