Petrovský rozhodol o víťazstve Liberca, skóroval aj Kollár
Posledný Litvínov zdolal druhý Třinec 5:2, pričom za domácich si pripísal asistenciu slovenský obranca František Gajdoš a víťazstvo vychytal Matej Tomek.
Autor TASR
Praha 23. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Servác Petrovský strelil víťazný gól Liberca pri víťazstve 3:2 nad Hradcom Králové v nedeľňajšom stretnutí 25. kola českej extraligy. Dvadsaťjedenročnému útočníkovi asistoval v 49. minúte krajan Michal Ivan.
Posledný Litvínov zdolal druhý Třinec 5:2, pričom za domácich si pripísal asistenciu slovenský obranca František Gajdoš a víťazstvo vychytal Matej Tomek. Oceláři s početným slovenským zastúpením tak neukončili sériu prehier, zaznamenali už šiestu za sebou. Tabuľku tak vedie o tri body pražská Sparta, ktorá zvíťazila v Kladne 7:3 a ťahá sériu troch triumfov.
Karlovy Vary s Jakubom Minárikom a Adamom Lukošikom zdolali Kometu Brno 3:2. Slovenský útočník Andrej Kollár v prvej tretine poslal hostí do vedenia a po troch góloch domácich si jeho spoluhráč Kristián Pospíšil pripísal asistenciu pri kontaktnom góle Zábranského. Brno prehralo po sérii troch víťazstiev.
česká extraliga - 25. kolo:
HC Olomouc - Motor České Budějovice 1:2 po predĺžení (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)
Góly: 3. Nahodil - 20. a 63. Bulíř
HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
Góly: 12. a 39. Hannikainen, 20. Jurčík, 26. Kaše (GAJDOŠ), 32. Maštalířský - 6. Flynn, 25. Růžička
/M. Tomek (Litvínov) odchytal celý zápas/
HC Energie Karlovy Vary - HC Kometa Brno 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Góly: 30. Jaks, 41. Černoch, 47. Kočí - 8. KOLLÁR, 51. Zábranský (POSPÍŠIL)
Rytíři Kladno - HC Sparta Praha 3:7 (0:3, 2:3, 1:1)
Góly: 24. Pietroniro, 40. Procházka, 46. Klíma - 6. a 56. Chlapík, 8. Mašín, 18. Horák, 27. Špaček, 34. Krejčík, 36. Kousal
HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Góly: 9. Kalus, 21. Yetman, 59. Macias - 36. Vondráček, 60. Košťálek
Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
Góly: 13. Filippi, 18. Weatherby, 49. PETROVSKÝ (IVAN) - 26. Radil, 29. Miškář
/S. Škorvánek (Hradec Králové) odchytal celý zápas/
BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Góly: 8. a 18. Mazura - 50. Strnad
