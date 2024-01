Petrovský s gólom, Honzek zaznamenal dve asistencie

New York 29. januára (TASR) - Slovenský hokejista Servác Petrovský prispel gólom k triumfu Owen Sound Attack v stretnutí kanadskej juniorskej OHL nad Guelph Storm 7:1. Samuel Honzek zaznamenal dve asistencie vo WHL, no jeho Vancouver Giants prehral na ľade tímu Victoria Royals 2:3 po predĺžení.



Petrovský odohral v tejto sezóne 35 duelov a zapísal si 35 bodov (13+22). Devätnásťročný útočník sa presadil v presilovej hre, keď zostávalo osem sekúnd do konca prvej tretiny. Za Guelph nastúpil v 33. minúte brankár Damian Slávik, zaznamenal osemnásť zákrokov a dvakrát inkasoval.



Honzek si vylepšil svoje štatistiky o dva body, ale ani to nestačilo jeho tímu na víťazstvo. Giants prehrali po troch dueloch. Honzek má po štrnástich stretnutiach na svojom konte 17 bodov (5+12).



V QMJHL sa František Dej tešil z bodu po jedenástich zápasoch. Osemnásťročný center získal asistenciu a aj vďaka tomu Sherbrooke Phoenix uspel na ľade Monctonu Wildcasts 3:2.