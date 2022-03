Petru Vlhovú prišiel povzbudiť aj predseda NR SR Boris Kollár

Courchevel/Meribel 19. marca (TASR) - Petra Vlhová má vo francúzskych strediskách Courchevel a Meribel obrovskú fanúšikovskú podporu. Okrem členov fanklubu a Slovákov, ktorí vo Francúzsku pracujú, ju na finále Svetového pohára prišiel povzbudiť aj predseda NR SR Boris Kollár. Úspech slovenského športovca dokáže spojiť celý národ.



Slovenská lyžiarka získala už v predstihu malý slalomový glóbus a sezónu vo svojej primárnej disciplíne zakončila v sobotných pretekoch tretím miestom: "Je veľmi málo vecí, na ktoré môžeme byť my Slováci hrdí. Nedávno nám urobili radosť hokejisti a teraz Peťa. Okrem malého glóbusu aj zlatom na olympiáde. Máme ťažkú dobu, dva roky zápasíme s koronavírusom, teraz máme vojnu na Ukrajine a je tu veľká inflácia. Všetko na nás dolieha a toto je také naše slnko, ktoré nám dáva možnosť zabudnúť na všetko. Malý glóbus je úžasný úspech, Petra nás zomkla a dáva nám pocit hrdosti," uviedol pre TASR Kollár.



Predseda parlamentu má k lyžovaniu blízko, dokonca sa mu aj venoval ako dieťa: "Ja som kedysi ako malý chlapec pretekal v Červenej hviezde Bratislava. Lyžujem dobre, ale teraz si musím dávať pozor a nesmiem spadnúť, keďže som mal zlomený stavec," zdôraznil.



Zdatný lyžiar je aj bývalý tenisový reprezentant Ján Krošlák, v dejisku zjazdárskeho finále TASR prezradil: "Pre mňa to je úžasný šport, lyžoval som od malička, chodil som s otcom na lyžiarske kurzy." Vo Francúzsku ho nadchla atmosféra, najmä davy slovenských fanúšikov: "Je to úžasný pocit. Chalani nám spravili radosť v hokeji, teraz Petra. V tomto sme výnimoční, že sa vďaka športu vieme neskutočne spojiť. Je mi to ľúto, že sa nedokážeme takto spojiť aj v iných veciach. Ale fanúšikovia sú skvelí, je tam skvelá energia."



vyslaný redaktor TASR Michal Runák