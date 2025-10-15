< sekcia Šport
Petržalka akceptovala rezignáciu Reitera, tím povedie Urgela
Nedeľňajšia prehra bola v druhej najvyššej slovenskej súťaži pre Petržalku tretia po sebe, po 12. kole figuruje na piatom mieste tabuľky s 18 bodmi, na vedúcu Banskú Bystricu stráca dvanásť bodov.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Po vzájomnej dohode skončil vo funkcii hlavného trénera A-tímu futbalistov FC Petržalka Ľuboš Reiter. Ten po nedeľňajšej prehre v MONACObet lige s Interom (0:1) ponúkol svoju rezignáciu. Vedenie klubu si vzalo čas na zváženie situácie a jeho rozhodnutie akceptovalo. Mužstvo povedie jeho doterajší asistent Rastislav Urgela, ktorého asistentom bude Peter Mazan.
„Ľubošovi sa chcem úprimne poďakovať za jeho pôsobenie u nás, táto zmena má z ľudského hľadiska veľmi mrzí, ale vo futbale sa stávajú aj takéto veci. Naše cesty sa rozchádzajú v dobrom. Želám mu v mene klubu do pracovnej, ale aj súkromnej budúcnosti všetko dobré,“ uviedol pre klubový web generálny manažér Andrej Kalina.
Urgela má bohaté trénerské skúsenosti a s Mazanom sa poznajú veľmi dlho, aj z predchádzajúceho pôsobiska v FK Pohronie. Urgela počas doterajšieho obdobia zastával pozíciu asistenta trénera a podieľal sa na každodennej príprave tímu, videoanalýze i taktických nastaveniach. Mazan bude pôsobiť ako asistent do doby, kým sa nebude môcť vrátiť plnohodnotne na ihrisko ako hráč, informoval klub.
