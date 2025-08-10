< sekcia Šport
Petržalka vyhrala nad Malženicami 3:1 v stretnutí 3. kola
Zverenci Ľuboša Reitera majú po troch kolách na konte sedem bodov a zostávajú bez prehry.
Autor TASR
Bratislava 10. augusta (TASR) - Futbalisti FC Petržalka zdolali v dueli 3. kola MONACObet ligy na domácom trávniku OFK Dynamo Malženice 3:1. Po štyroch minútach druhého polčasu otvoril skóre stretnutia kapitán domácich Lukáš Gašparovič. V 63. minúte zvýšil striedajúci útočník Oliver Kubka už na 3:0. Zverenci Ľuboša Reitera majú po troch kolách na konte sedem bodov a zostávajú bez prehry.
FC Petržalka - OFK Dynamo Malženice 3:1 (0:0)
Góly: 49. Gašparovič, 62. Krajčovič (vlastný), 63. Kubka - 67. Trello. Rozhodovali: Varga - Hrobárik, Dorík, ŽK: Sliacky - Kurej, Henyig, Breznik, 577 divákov.
