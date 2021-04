Petržalka vyradila v osemfinále fortunaligové Pohronie

FK Pohronie - FC Petržalka 1:2 (1:1)



Góly: 33. Galuška - 22. Gašparovič (z 11 m), 77. Obročník

Topoľčany 6. apríla (TASR) - Futbalisti FC Petržalka postúpili do štvrťfinále Slovenského pohára. V utorkovom dueli osemfinále zvíťazili v Topoľčanoch nad fortunaligovým FK Pohronie 2:1.Všetky zápasy osemfinále sa vzhľadom na pandémiu koronavírusu hrajú v štyroch vybraných dejiskách v "". Petržalka sa v Topoľčanoch dostala do vedenia v 22. minúte po penalte Lukáša Gašparoviča, ešte do prestávky však vyrovnal Petr Galuška. Víťazný gól strelil v 77. minúte Michal Obročník.