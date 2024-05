Petržalka zdolala v prvom zápase baráže Michalovce 2:1

Na snímke vpravo Polydefkis Volanakis (Michalovce) a vľavo Lukáš Gašparovič (Petržalka) počas prvého zápasu baráže o Niké ligu FC Petržalka - MFK Zemplín Michalovce 21. mája 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

prvý zápas baráže o Niké ligu:



FC Petržalka - MFK Zemplín Michalovce 2:1 (2:1)



Góly: 20. Begala, 45.+1. Gašparovič - 40. Žofčák. ŽK: Oduko, Nagy - Magda, Zubairu, Rozhodovali: Gemzický – Poláček, Hrmo



Petržalka: Halouska – Oduko, Jakubko, Nagy, Šurnovský - Gašparovič (87. Harba), Danek (81. Halo), Oršula, Begala - Konan, Kelembet (66. Špehar)



Michalovce: Frelih – Volanakis, Bahi, Vaško, Marcin - Magda, Žofčák (70. Zubairu), Dzocenidze, Van Kessel (71. Niarchos) - Danko (71. Šimko), Acosta (89. Adekunle)

Bratislava 21. mája (TASR) - Futbalisti FC Petržalka zvíťazili v utorkovom prvom zápase baráže o Niké ligu nad MFK Zemplín Michalovce 2:1. O víťazný gól sa na Tehelnom poli postaral Lukáš Gašparovič v nadstavení prvého polčasu. Jeho tím si tak vytvoril lepšiu pozíciu pred sobotnou odvetou na ihrisku súpera, kde zabojuje o návrat do najvyššej súťaže po štrnástich rokoch.Petržalčania obsadili v tomto ročníku druhej najvyššej súťaže druhé miesto a priamy postup im ušiel o tri body. Ten si vybojovalo Komárno, ktoré išlo do najvyššej súťaže premiérovo. Petržalka ju hrala naposledy v sezóne 2009/10 a skončila na poslednom dvanástom mieste, o štyri body za Košicami. Michalovce obsadili vo Fortuna Lige predposledné 11. miesto s horšou vzájomnou bilanciou zápasov ako Košice, s ktorými prehrali 0:2 v sobotnom záverečnom kole skupiny o udržanie.V prvom polčase padli všetky tri góly, skóre otvorili z brejku domáci napriek niekoľkým šanciam Zemplínčanov. Gino Van Kessel vysunul Romana Begalu, ktorý skóroval z úniku. Vyzeralo to, že gól do šatne dostali domáci, keď 41-ročný veterán Igor Žofčák rozvlnil sieť prudkou strelou z hranice šestnástky. Kapitán však o niečo neskôr nepremenil penaltu a vzápätí si zaistila triumf Petržalka. Gašparovič poslal loptu do brány hlavou po centri Patrika Daneka.V druhom polčase predvádzali jednoznačne väčšiu aktivitu hostia, no Petržalka ich zväčša k ničomu nepustila. Výnimkou bola veľká šanca v 77. minúte - výbornú pozíciu pred odkrytou bránou mal Giannis Niarchos, no brankár Pavel Halouska dokázal loptu vyraziť.Odveta je na programe v sobotu o 16.30 h v Michalovciach.