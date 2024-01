Pettersson režíroval triumf Vancouveru na ľade NY Rangers 6:3

Brankár Dallas Stars Matt Murray (32) bráni svoju sieť proti Minnesote Wild počas druhej tretiny hokejového zápasu NHL v pondelok 8. januára 2024 v St. Paul, Minnesota. Foto: TASR/AP



NHL - výsledky:

New York 9. januára (TASR) - Hokejisti Vancouveru Canucks vyhrali v šlágri zámorskej NHL na ľade New Yorku Rangers 6:3. V súboji lídrov svojich divízií sa štyrmi bodmi v drese hostí blysol švédsky útočník Elias Pettersson (2+2). Vancouver zaostáva iba o bod za najlepším tímom súťaže Winnipegom.Vincent Trocheck síce poslal Rangers do vedenia, no hostia ešte v prvej tretine odpovedali tromi gólmi a náskok už z rúk nepustili. Nils Höglander skóroval za Vancouver dvakrát, Brock Boeser si pripísal gól a dve asistencie. Domáci mali streleckú prevahu, no súpera podržal 39 zákrokmi brankár Thatcher Demko. Obranca hostí Quinn Hughes mal štyri plusové body a s bilanciou +30 je v tomto ukazovateli najlepší v celej súťaži. Winnipeg, Vancouver, Rangers a Colorado majú v prebiehajúcej sezóne na konte najviac víťazstiev (zhodne 26).Líder Východnej konferencie Boston prehral na ľade Colorada 3:4 po predĺžení a nájazdoch. Nathan MacKinnon mal asistenciu a svoju bodovú šnúru v domácich dueloch od začiatku sezóny natiahol už na číslo 22. Je tak blízko od vyrovnania klubového rekordu Joea Sakica v sérii bodov na domácom ľade v ktorejkoľvek časti sezóny (23). Jediný gól v nájazdoch dal Valerij Ničuškin, Bostonu k triumfu nepomohli ani dva presné zásahy Brada Marchanda.Brankár Matt Murray zaznamenal vďaka 23 zákrokom svoje prvé čisté konto v NHL a jeho Dallas uspel na ľade Minnesoty 4:0. Bol to pre neho premiérový štart v sezóne a celkovo iba štvrtý v zámorskej profilige. Tyler Seguin i Roope Hintz mali zhodne po dva body (1+1). Pittsburgh vyhral vo Philadelphii 4:1, pod čo sa gólom a asistenciou podpísal Jevgenij Malkin.NY Rangers - Vancouver 3:6, Philadelphia - Pittsburgh 1:4, Minnesota - Dallas 0:4, Colorado - Boston 4:3 pp a sn