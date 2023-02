Pettersson zažil ďalší 5-bodový duel v NHL, Rantanen na méte 200 gólov

New York 19. februára (TASR) - Elias Pettersson zažil v hokejovej NHL piatykrát zápas, v ktorom nazbieral päť bodov. Švédsky útočník prispel dvomi gólmi a tromi asistenciami k víťazstvu Vancouveru nad NY Islanders 6:2.



Pettersson vylepšil v počte päťbodových zápasov svoj vlastný klubový rekord. Najbližšie k nemu je Alexander Mogiľnyj, ktorý v drese Vancouveru zažil tri päťbodové zápasy. Spomedzi švédskych hokejistov v NHL predstihol Pettersson trio Daniel Alfredsson, Thomas Steen a Ulf Nilsson (všetci 4 päťbodové zápasy) a vyrovnal Nicklasa Backströma (5). Na čele historického poradia sú Peter Forsberg a Kent Nilsson (obaja 9).



Útočník Washingtonu Lars Eller nastúpil na 926. zápas v NHL a dostal sa na čelo spomedzi dánskych hokejistov, keď prekonal zápis Fransa Nielsena.



V zápase pod holým nebom vyhrala Carolina nad Washingtonom 4:1. Hurricanes sa stali 28. tímom NHL, ktorý odohral “outdoorový” zápas profiligy. Pod holým nebom nikdy nehrali už len štyri kluby Arizona Coyotes, Seattle Kraken, Columbus Blue Jackets a Florida Panthers.



Bleskový štart mali v Calgary domáci Flames, keď dvakrát v prvej minúte prekonali slovenského brankára NY Rangers Jaroslava Haláka. “Plamene” sa stali prvým klubom v histórii NHL, ktorý v jednej sezóne dal skóroval v dvoch zápasoch v úvodnej minúte. Podarilo sa im to aj 20. decembra proti San Jose. Hráči Calgary napokon vyhrali 3:2 po predĺžení a ukončili “jazdcom” sedemzápasovú víťaznú sériu.



Český útočník Bostonu David Pastrňák prispel k víťazstvo nad NY Islanders (6:2) jednou asistenciou. V 565. zápase to bola jeho 300. asistencia, spomedzi hráčov, ktorí debutovali v drese Bruins to rýchlejšie dokázali len Bobby Orr (346 zápasov), Ray Bourque (419), Wayne Cashman (558) a David Krejčí (560).



Útočník Colorada Mikko Rantanen strelil v St. Louis (4:1) svoj 200. gól v NHL. Podarilo sa mu to v 462. zápase, spomedzi hráčov, ktorí debutovali v drese Avalanche/Quebec Nordiques, dosiahli tento míľnik rýchlejšie len Peter Šťastný (355 zápasov), Michel Goulet (372 GP) a Joe Sakic (408 GP).



Spomedzi fínskych rodákov strelili rýchlejšie ako Rantanen v NHL 200 gólov len Teemu Selänne (322 zápasov), Jari Kurri (328) a Tomas Sandström (456). Sandström na medzinárodnej scéne reprezentoval Švédsko, ale narodil sa vo Fínsku.