Afgančania Khudadadiová s Rasoulim napokon dorazili do Tokia

Tokio 29. augusta (TASR) - Afganskí paralympijskí športovci Zakia Khudadadiová a Hossain Rasouli v sobotu večer napokon dorazili do Tokia. Na PH 2020 tak budú môcť reprezentovať svoju krajinu, ktorú začal ovládať Taliban. Podľa predstaviteľov Medzinárodného paralympijského výboru (IPC) sú v paralympijskej dedine oddelení od ostatných športovcov a nebude poskytovať žiadne rozhovory médiám.



Obaja po príchode do japonskej metropoly absolvovali testy na ochorenie Covid-19 a všetky potrebné procedúry. Khudadadiová sa stane historicky prvou afganskou reprezentantkou v para taekwondee. Atlét Rasouli mal štartovať v behu na 100 m, no pre neskorý prílet do Tokia nemohol nastúpiť na rozbehy a tak sa predstaví iba na štyristovke. Informovala o tom agentúra AFP.