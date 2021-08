Paralympijské hry v Tokiu by mali v hľadisku sledovať študenti

Tokio 22. augusta (TASR) – Paralympijské hry v Tokiu by sa nemali konať pred úplne prázdnymi hľadiskami. Naživo by ich napriek pandémii koronavírusu mohli sledovať študenti.



Guvernérka Tokia Juriko Koikeová vyhlásila, že im umožní navštíviť paralympijské súťaže, ak s tým budú súhlasiť rodičia a školy. Týkať by sa to mohlo 130 000 – 140 000 študentov. Správu priniesla AP.