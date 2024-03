PH2024-Boccia: Kurilák, Král a Jankechová získali miestenku do Paríža

Coimbra 27. marca (TASR) – Slovenskí boccisti Rastislav Kurilák, Tomáš Král a Eliška Jankechová si zabezpečili miestenku na tohtoročné paralympijské hry v Paríži. Na kvalifikačnom turnaji v portugalskej Coimbre zdolali Argentínu 8:4 v rozhodujúcom zápase o 3. miesto v kategórii BC1/2.



V základnej skupine mali Slováci za súperov Argentínu (4:7), Malajziu (5:4), Chorvátsko (12:3) a Kanadu (3:4). Po prehratom semifinále s Indonéziou (1:12) úspešne zabojovali o parížsku miestenku v "malom" finále.



"Bolo to náročné, keďže nám na poslednú chvíľu vypadol zo zdravotných dôvodov kapitán Róbert Mezík. Museli sme improvizovať a meniť aj taktické myslenie. Nahradil ho Rasťo, ktorý do toho vhupol rovnými nohami. Po únavnej ceste sme prehrali prvý zápas s Argentínou, kde nám nevyšli koncovky, ale potom sa tím chytil a bol som s jeho výkonmi spokojný. Podarilo sa nám poraziť Chorvátsko aj Malajziu, čo rozhodlo o našom postupe do semifinále. Po prehre s Indonéziou sme sa sústredili na Argentínu, kde sa nám podarila otočka a potom to už išlo až do víťazného konca. Dnes to už bolo hop alebo trop, pokiaľ sme chceli získať miestenku na paralympijské hry. Aj z hľadiska získania finančnej podpory to bol pre nás rozhodujúci turnaj. Preto som šťastný, že sa to podarilo," uviedol reprezentačný tréner Martin Gabko pre paralympic.sk.



Okrem tímu BC1/2 má už isté miesto na paralympiáde aj pár BC4 Martin Strehársky, Kristína Vozárová.