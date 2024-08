Mezík má istotu vyraďovačky, Jankechovej premiéra nevyšla

Paríž 30. augusta (TASR) - Slovenský reprezentant v boccii Róbert Mezík má po dvoch zápasoch už istý postup do vyraďovacej fázy paralympijského turnaja v boccii. Nemôže však vypustiť ani posledný duel A-skupiny kategórie BC2, v ktorom si môže zabezpečiť prvé miesto a tým aj účasť priamo vo štvrťfinále.



Mezík štartuje už na svojej štvrtej paralympiáde a stále čaká na prvú medailu. Dobrý odraz do turnaja ho preto veľmi potešil: "Motivácia je preveľká, mám natrénované a uvidíme, ako to pôjde." V úvodnom zápase si poradil s Mariom Sayesom zo Salvádoru 6:1 a v piatok dopoludnia aj s domácim Francúzom Faycalom Meguennim jednoznačne 8:0. "Prvé dva zápasy vyšli podľa mojich predstáv. Úvodný bol veľmi ťažký čo sa týka psychiky, ako každý prvý zápas na nejakom veľkom šampionáte. V druhom som už bol uvoľnenejší a aj sa mi dobre hralo," uviedol pre TASR s tým, že ho nerozhodilo ani skandovanie domácich fanúšikov: "Práveže ja som taký, že vždy, keď hrám proti niekomu, kto má podporu, tak hrám vždy lepšie ako súper. Mňa to naopak viac motivuje."



Postup priamo do štvrťfinále môže spečatiť v piatok večer proti Watcharaphonovi Vongsovi z Thajska. "Tam pôjde o veľa, je šesť skupín, ja som mal šťastie v nešťastí a vylosovali ma do áčka, čiže do prvej skupiny. Kto vyhrá A a B-skupinu, ide priamo do štvrťfinále," uviedol.



Zo Slovákov, ktorí nastúpili v dvojhrách, už svoje účinkovanie skončila Eliška Jankechová. Po dvoch prehrách v kategórii BC2 nepostúpila do vyraďovacej fázy. "Hrala som ako začiatočníčka," povedala reprezentantka, ktorá absolvovala premiéru na PH. "Nevyšlo to, v podstate všetko sa dalo spraviť lepšie. Bol tam aj stres a nervozita, ale celkom som si to užila, ešte ma čaká súťaž tímov," dodala.







