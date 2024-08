Mezík zdolal štvornásobného šampióna Vongsu a je vo štvrťfinále

Paríž 30. augusta (TASR) - Róbert Mezík kráča paralympijským turnajom v bocci ako jediný Slovák bez prehry. V záverečnom skupinovom zápase sa mu podarila veľká vec, keď prekvapujúco zdolal štvornásobného paralympijského šampióna Watcharaphona Vongsu z Thajska 5:1 a tým pádom si zaistil postup rovno do štvrťfinále.



"Je to úžasný hráč, zdolať ho a skončiť nad ním v skupine je fantastické. Štartoval som už v Londýne 2012, Riu de Janeiro 2016 a Tokiu 2020 a môj najlepší výsledok bolo ôsme miesto. Teraz, po tomto triumfe, mám šancu skončiť vyššie," povedal Mezík.



V úvodnom zápase A-skupiny kategórie BC2 si poradil s Mariom Sayesom zo Salvádoru 6:1 a v piatok dopoludnia aj s domácim Francúzom Faycalom Meguennim jednoznačne 8:0. Už vtedy mal istý postup do vyraďovačky, no pozíciu si mohol ešte vylepšiť, ak by vyhral nad Vongsom, ktorý má na konte tri zlaté medaily z tímovej súťaže (2012? 2016, 2020) i zlato (2016) a striebro (2020) z individuálnej. "Bol to veľmi dôležitý zápas, aj keď som už predtým postúpil do vyraďovacích kôl. No tým, že som bol nasadený ako druhý v A-skupine a vyhral som ju, tak nemusím hrať v sobotu ráno KO systém, ale idem hneď do štvrťfinále," povedal po zápase, ktorý rozhodol v 3. ende, keď sa súperovi odpútal na 4:1. "Išiel som do toho s tým, že nemám čo stratiť. Postup bol istý, bol som oddýchnutý, dokázal som sa koncentrovať a sústredil som sa na každú loptičku," dodal.







