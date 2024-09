Slováci neobhájili medaily, Metelka: Nepretekáme fair play

Paríž 4. septembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti neobhájil medailové pozície z dvoch predchádzajúcich paralympiád v časovke cestných cyklistov. Jozef Metelka obsadil v stredajších pretekoch šieste a Patrik Kuril deviate miesto. Obaja v tejto disciplíne uspeli na dvoch predchádzajúcich hrách. Kuril má zlato z Tokia 2020, Metelka z Ria de Janeiro 2016. Z Brazílie si prvý menovaný odniesol bronz, jeho krajan bol v Japonsku strieborný za svojím krajanom.



V stredu však slávili triumf domáci cyklisti, zlatý Kevin le Cunff a strieborný Gatien le Rousseau mali na 28,4 km trati výrazný náskok pred konkurenciou. "Bolo to ťažké. Je to veľmi pekná trať, ale išlo sa stále naplno. V zjazdoch nie som najrýchlejší, jeden bol taký nepríjemný s kruhovým objazdom v streda a druhý s pravotočivou zákrutou. Dneska nebol môj deň, no na výsledkovej listine je vidieť, že tam nie je nikto s protézou, čiže je to taký odraz toho, čo sa deje v našom športe," povedal po pretekoch Metelka. Zopakoval tak svoje výhrady ku krokom Medzinárodnej cyklistickej federácie (UCI), ktorá v uplynulých rokoch upravila kategorizáciu C4 tak, že v nej môžu štartovať aj pretekári, ktorí majú obe nohy a bez viditeľného zdravotného znevýhodnenia. "Momentálne nepretekáme fair play. Bohužiaľ, peniaze hrajú veľmi veľkú úlohu aj v tomto športe," doplnil.



Napriek výsledku však nebol príliš sklamaný, keďže za daných podmienok očakával, že sa umiestni niekde do prvej šestky. Na víťazného le Cunffa stratil 1:56,03 minúty. "Čakal som stratu tak okolo dvoch minút. Myslím si, že som išiel celkom dobre, ale určite by som bol radšej na pódiu. No nedá sa stále vyhrávať."



Pre Metelku to bol už tretí štart na paralympiáde a čakajú ho ešte hromadné preteky. S účinkovaním v Paríži je však už teraz spokojný, na dráhe totiž obhájil zlato v stíhačke na 4 km a v tejto disciplíne dosiahol zlatý hetrik: "Myslím si, že to je celkom exkluzívny klub. Som rád, pretože na dráhe sa podarilo to, čo som chcel, zlatá medaila je úplná paráda."



Kuril s účasťou v Paríži veľmi nepočítal, no nakoniec nazbieral dostatok bodov v rebríčku. Do Francúzka však necestoval s ambíciou obhájiť prvenstvo. "Viem, že za podmienok, ktoré boli, pre mňa nebolo možné obhájiť prvé miesto z Tokia. Som realista a nešiel som na štart s tým, že idem vyhrať. Dúfal som, že to bude okolo piateho miesta a medaila bol taký veľký sen," uviedol v cieli, kam prišiel so štvorminútovou stratou na víťaza. "Necítil som sa najlepšie, ale z toho, čo som mal v nohách, tak som si to rozložil dobre. Aj technicky aj takticky to bolo tiež v poriadku, ale jednoducho ten výkon nestačil. Som sklamaný," uviedol.



Aj on bude štartovať v piatkových pretekoch s hromadným štartom, ktoré sa pôjdu na rovnakom 14,2 km dlhom okruhu v Clichy-sous-bois ako časovka. Cyklisti ho absolvujú dokopy sedemkrát, čiže ich čaká 99,4 km. Cestné preteky absolvujú spoločne kategórie C4 a C5, v pelotóne tak bude 29 pretekárov. "Uvidíme, ako zregenerujem z časovky, či z toho trošku porastiem. Mal by som sa dostať na trochu lepšiu úroveň. Ale tieto preteky sú poznačené nevraživosťou, už dlhšie tu funguje taký profesionalizmus a ja som sa sem neprišiel zabiť. Ale dám zo seba maximum," dodal.







