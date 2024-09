Lovaš chcel vo dvojhre ešte jeden zápas: V LA sa to možno podarí

Paríž 3. septembra (TASR) - Slovenský reprezentant v stolnom tenise Peter Lovaš nezískal druhú medailu na paralympijských hrách v Paríži. Po zlate vo štvorhre zostal tesne pred medailovými pozíciami vo dvojhre. V utorkovom štvrťfinále nestačil na Čecha Jiřího Suchánka, no napriek tomu hodnotí svoje vystúpenie na premiérových paralympijských hrách pozitívne.



Štyridsaťpäťročný reprezentant vzdoroval dobre známemu súperovi len v prvých dvoch setoch, ktoré prehral na 10. V treťom už dominoval Suchánek 11:2: "Bol to dosť ťažký zápas. S Jirkom sa dobre poznáme a ako súper mi nesedí. Tie prvé dva sety boli také hore dole, no na konci mal trošku viac šťastia ako ja. Možno o tú jednu dve loptičky bol v tých setoch lepší. Bohužiaľ to dopadlo takto a vyhral."



Suchánek má na konte bronzovú medailu z dvojhry z Ria 2016 a po postupe do semifinále si minimálne bronz odnesie aj z Paríža. Lovaša v zápase "deptal" vysokým točenými loptičkami, na ktoré nedosiahol. "Je to ťažké, snažil som sa po každej ísť, načahoval som sa po nich, ale bohužiaľ to nešlo. Treba uznať jeho kvality. Dnes mu tie vyhadzovačky pekne padali. To bol hlavný rozdiel," uviedol a načrtol aj recept, čo mohol spraviť v zápase lepšie: "Možno by pomohol kvalitnejší servis. Keď som mu to dával na bekhend, tak to ako tak išlo. Ale keď som mu dal niečo na forhend, tak išiel hore a to nebola tá správna cesta."



Lovaša prehra mrzela, o to viac, že v prípade postupu by korunoval svoju prvý paralympijskú účasť ďalšou medailou. No svoje vystúpenie zhodnotil celkovo pozitívne. "Čo k tomu povedať, prvá paralympiáda a s Jankom Riapošom sme hneď získali zlatú medailu. Je to veľký úspech. V singloch som sa chcel dostať o jedno kolo ďalej, ale bohužiaľ to nevyšlo. Musíme si to s trénermi rozanalyzovať, poučiť sa o štyri roky v Los Angeles sa možno podarí aj nejaká medaila vo dvojhre," uviedol.



V Paríži ešte pár dní zostane a konečne bude mať čas pozrieť si aj mesto. Doteraz trávil čas len v paralympijskej dedine a v Aréne Paris Sud, kde sa odohrávajú stolnotenisové turnaje. Zavíta do nej aj v stredu, keďže štvrťfinále hrá posledný slovenský zástupca Boris Trávníček: "Zajtra ho prídem podporiť. Možno pôjdeme podporiť aj ďalších našich športovcov z výpravy. Trošku viac času bude aj popozerať sa po Paríži. Chcel by som si splniť sen a pozrieť sa na Eiffelovu vežu. Teraz si to už trošičku užijem."







