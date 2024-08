Obhajca zlata Kuril podá maximum: Uvidíme, na čo to bude stačiť

Paríž 28. augusta (TASR) - Cyklista Patrik Kuril prišiel na paralympiádu ako obhajca zlata z Tokia v časovke, no sám tvrdí, že s účasťou v Paríži až tak nepočítal a nevie odhadnúť, na aké umiestnenie jeho výkon postačí.



Štyridsaťštyriročný reprezentant sa predstaví na svojej tretej paralympiáde, kam prišiel v predvečer otváracieho ceremoniálu v dobrej nálade, no s otáznikom nad svojou výkonnosťou. "Nálada je pred takýmto vrcholom vždy, alebo väčšinou, veľmi dobrá a na paralympiádach je vždy úžasná. Už sa toho veľa zmeniť nedá, máte za sebou veľmi veľa práce a už je to taký výdych, že som tu. Už sa len postaviť na štart a odovzdať to, čo som nasporil. Po príchode je to veľmi veselé, no deň dva pred štartom je to už zase veľký stres, ale to už k tomu patrí," povedal.



Pri premiére v Riu de Janeiro získal bronz v časovke a štvrté miesto v cestných pretekoch, pred troma rokmi bol zlatý v boji proti chronometru a siedmy v cestných pretekoch. S účasťou v Paríži už veľmi nepočítal, no nakoniec nazbieral dostatok bodov v rebríčku a cestoval do Francúzka: "Chcem zo svojho tela podať maximum, viem, že som schopný byť medzi najlepšími, ale je mi veľmi ťažko povedať, na aké umiestnenie by to mohlo byť."



Rozhodujúce pre neho je dobre poznať trať. "Ešte som ju nevidel a pre mňa je veľmi, veľmi dôležité vedieť, aké zbrane môžem použiť. Zatiaľ sa zdá, že to bude na čistý výkon, čo pre mňa nie je úplne najlepšie," uviedol. Komplikáciou môže byť to, koľko priestoru bude mať na tréning na časovkárskej trati. "Vraj na to nebude veľa času a vraj to bude v tomto ohľad zlé. Ale ja som taký extrém, že sa proste posadím na ´bajk´ a tú trať si pozriem. Museli by ma zastaviť policajti," dodal so smiechom, no aj trošku vážne. Podobný problém musel totiž riešiť aj pred troma rokmi pri veľkých protipandemických opatreniach v Tokiu, ale nakoniec si trať vyskúšal a v časovke získal zlato.