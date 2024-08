Macron slávnostne otvoril Hry XVII. paralympiády

Na snímke dymovnicová francúzska trikolóra počas otváracieho ceremoniálu XVII. paralympijských hier 2024, v Paríži 28. augusta 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke stíhačky prelietajú počas otváracieho ceremoniálu XVII. paralympijských hier 2024, v Paríži 28. augusta 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke paralympijské auto počas otváracieho ceremoniálu XVII. paralympijských hier 2024, v Paríži 28. augusta 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Paríž 28. augusta (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron oficiálne otvoril Hry XVII. paralympiády v Paríži. Stalo sa tak v stredu 28. augusta o 22.38 h.povedal Macron. Slávnostnej formulke predchádzal unikátny otvárací ceremoniál, ktorý sa prvýkrát v histórii paralympiád nekonal na hlavnom štadióne, ale v samotnom centre mesta. Športovci prešli ikonickými Elyzejskými poľami na nemenej slávne námestie Place de la Concorde.Francúzski organizátori predviedli skvelé divadlo na rieke Seine už počas otvorenia olympijských hier a zopakovali ho aj pri ceremoniáli tých paralympijských. Športovci sa tentokrát neplavili po rieke, ale divákom sa predstavili v centre mesta. Slávnostný ceremoniál mal názov: Paradox: od nezhôd k súladu (Paradox: from discord to concord). Niesol sa v duchu tohto hesla a znázorňoval ťažkosti, ktorými musia prechádzať paralympionici i všetci ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí tvoria až 15% svetovej populácie. Po úvodnom videu, v ktorom prišiel na improvizovaný štadión v centre mesta francúzsky paraplavec Theo Curin, oficiálne predstavili francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a predsedu Medzinárodného paralympijského výboru Andrewa Parsonsa.Potom už prišli na rad športovci, ktorí postupne prichádzali na najväčšie parížske námestie Place de la Concorde. Na defilé 168 výprav sa na Champs-Élysées pozeralo obrovské množstvo divákov a ďalších približne 35.000 ich bolo priamo na improvizovanom štadióne na námestí. Odštartovali ho reprezentanti Afganistanu a zakončili domáci Francúzi. Slováci prišli do rad ako 139. v poradí, vlajkonosiči výpravy boli parastolná tenistka Alena Kánová a paracyklista Patrik Kuril.Ešte predtým odštartoval umelecký program pod vedením choreografa Alexandra Ekmana, ktorý pokračoval aj po nástupe športovcov a oficiálnom otvorení hier. Dve skupiny tanečníkov počas neho prešlivyužívajúc kreativitu ako prostriedok na preklenutie rozdielov, ktoré ich delia. Tento príbeh v piatich umeleckých segmentoch interpretovalo 140 umelcov vrátane 16 interpretov s postihnutím.Po ďalšom tanečnom akte prišla na rad protokolová sekvencia, na začiatku ktorej organizátori predstavili históriu paralympijského hnutia od roku 1948 a prvé športové podujatia organizované v nemocnici pre poranenia chrbtice v Stoke Mandeville, z ktorých neskôr vzišli paralympijské hry. Po vztýčení francúzskej zástavy za tónov Marseillaisy a prejavoch šéfa hier Tonyho Estangueta i prezidenta Medzinárodného paralympijského výboru Andrewa Parsonsa pri obelisku francúzsky prezident Emmanuel Macron oficiálne otvoril paralympijské hry v Paríži./vyslaný redaktor TASR ny/ wr /