Malenovský bez finále malokalibrovky: Jednoducho mi to nejde

Paríž 3. septembra (TASR) - Slovenský parastrelec Radoslav Malenovský priznal, že malokalibrovka mu na PH v Paríži jednoducho nejde. Nedarilo sa mu počas tréningov a nevyšla mu ani utorková kvalifikácia na 3x50 m, v ktorej obsadil až 12. miesto a nepostúpil do finálovej osmičky.



Malenovský už v Paríži vybojoval striebro vo vzduchovej puške a získal svoju premiérovú medailu z paralympiád. Aj preto z neho opadol tlak a pred utorkovom súťažou tri pozície na 50 metrov sa cítil dobre. Vstúpil do nej ako majster sveta, no pozíciu papierového favorita nepotvrdil. "Kto by to povedal, že majster sveta bude dnes dvanásty?" položil si rečnícku otázku. "Cítil som sa fantasticky, nemám stres, tlak a všetko zmizlo už pred dvoma dňami. Vynikajúco som sa vyspal, včera som si bol aj zacvičiť. Nemali sme ani nejaké bujaré oslavy po vzduchovke. Dnes jednoducho nebol ten správy deň," zhodnotil vystúpenie v kvalifikácii, v ktorej skončil so 1147 bodmi na 12. mieste.



Do polovice súťaže sa držal okolo postupového ôsmeho miesta, no nakoniec sa prepadol: "Že to nebude finále som začal tušiť v ležke. Mal som tam pár nešťastných rán za 9,9 a tak, ako tie bodíky ubúdali, tak to smerovalo k takémuto výsledku. Tu sme na paralympijských hrách, nie na dedinských pretekoch, takže keď chce človek byť úspešný, musí byť špičkový. Ja som nebol špičkový v tréningoch na 50 m a nemohol som mať veľké oči, že to zrazu pôjde. Snažili sme sa čo to vylepšiť, ale toto mi tu jednoducho nejde. Ide sa ďalej."



Malenovského v Paríži čaká ešte záverečná disciplína. Opäť však malokalibrovka na 50 m v ľahu. "Nechcem nejako znehodnotiť moje výsledky, ale neviem, či by som si na seba vsadil. Tých 50 m mi tu proste nejde," dodal.







/vyslaný redaktor TASR ny/