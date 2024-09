Petrikovičovej chýbalo 68 stotín: Bez osobáku nie som spokojná

Paríž 5. septembra (TASR) - Slovenským plavkyniam nevyšli kvalifikácie na 100 m prsia na paralympijských hrách v Paríži. Karina Petrikovičová ani Tatiana Blattnerová nepostúpili zo štvrtkových rozplavieb, obe obsadili deviate miesto, no bližšie bola prvá menovaná, ktorej v kategórii SB12 chýbalo iba 68 stotín sekundy.



Tridsaťročná zrakovo znevýhodnená športovkyňa Petrikovičová zaplávala v aréne Paris La Défense čas 1:32,51 minúty. "Nie je to osobák, takže nie som spokojná. Asi som sa po včerajšku nestihla poriadne zregenerovať a ukázalo sa to," povedala plavkyňa, ktorá získala v rovnakej disciplíne na aprílových ME bronz časom 1:33,84 min. V Paríži jej nestačil lepší výkon ani na finále: "Presne tak, je tu obrovská konkurencia a to vidieť. Klobúk dole pred víťazkou, dať na 100 m prsia čas 1:13,19 minúty je veľmi pekný výkon. Mám čo robiť."



Petrikovičová dosiahla na prebiehajúcich hrách svoje najlepšie umiestnenie na znakárskej stovke, vo finále skončila siedma. "S mojimi hlavnými disciplínami stovkou znak a stovkou kraul som celkovo spokojná. Vylepšila som si časy a v znaku som mala finálové umiestnenie. Túto paralympiádu som si veľmi užila, atmosféra tu bola neopísateľná a dúfam, že budem aj o štyri roky v Los Angeles," dodala.



Blattnerovej ušla účasť medzi elitnou osmičkou o jednu priečku, no časovo zaostala, keď v rozplavbách zaplávala 1:36,29 minúty. Nevidiaca plavkyňa tak zopakovala svoje umiestnenie v tejto disciplíne z Tokia. "Mohlo to byť lepšie, dúfala som, že postúpim do finále a tam by som to ešte vylepšila. Chýbalo mi však dosť," zhodnotila. Blattnerovú v Paríži čaká ešte štart na 100 m voľný spôsob. "Chcela by som si vylepšiť osobný rekord a uvidíme, čo z toho vznikne ďalej," dodala.







