PH2024: Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise krok od medaily

Paríž 29. augusta (TASR) - Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise Alena Kánová a Boris Trávniček zvládli obe úvodné prekážky a na paralympiáde sú krok od medaily. V Paríži najprv uspeli v 1. kole, v ktorom boli favoriti, a vo štvrtok podvečer zdolali v troch setoch aj tureckých súperov. V piatkovom štvrťfinále ich však čakajú najvyššie nasadení reprezentanti Číny.



V kategórii XD7 dovolili Khaledovi Ramadanovi s Fawziou Elshamyovou z Egypta uhrať iba šesť bodov v troch setoch. "Boli sme papieroví favoriti a ukázalo sa to. Nechcem sa nejako preceňovať, ale bola to hladká výhra. S Alenkou sa mi hrá veľmi dobre," povedal Trávniček po jednoznačnom triumfe 11:3, 11:1 a 11:2. "Prvé zápasy sú veľmi ťažké, nemáte zvyk na loptičky a halu. Som rada, že aj Boris dostal istotu a som rada, že sme zostali koncentrovaní a nerobili sme zbytočné chyby," pridala sa jeho skúsenejšia partnerka.



V druhom kole narazili na Turkov Abdullaha Ozturka a Hatice Dumanovú. Obaja očakávali oveľa ťažší zápas, čo sa z časti aj potvrdilo, no nakoniec ho zvládli rovnako na tri sety - 11:8, 11:9, 11:8. "Ale nebolo to také jednoduché, ako sa zdalo. Naozaj stačili jedna dve loptičky a mohlo sa to otočiť. Ak by sme prehrali jeden set, tak by to bolo komplikovanejšie. Preto som rada, že sme vyhrali 3:0," uviedla Kánová. Obaja využili dlhú prestávku na oddych, čo podľa nej prospelo najmä Trávničkovi: "Boris si trošku pospal, oddýchol a hral vynikajúce. Mohla som sa oňho oprieť. Mojou úlohou bolo držať tú loptičku na stole a Boris to ukončil."



V prípade postupu do semifinále majú istú medailu, v ceste im však stoja najvyššie nasadení Pchan-feng Feng a Jing Čou. "Je to rozhodujúci zápas, ale ako povedal Boris, ešte sme proti nim nikdy nehrali. Niekedy nám vyhovujú viac tí lepší súperi ako slabší. Sú svetové jednotky a nemáme proti nim čo stratiť," dodala Kánová.