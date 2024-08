Trávniček s Kánovou nepostúpili do semifinále štvorhry

parastolný tenis - štvorhra:



XD7 – štvrťfinále:



Boris TRÁVNIČEK, Alena KÁNOVÁ (SR) – Feng Pchan-feng, Čou Jing (Čína) 1:3 (-6, 10, -9, -8)

Paríž 29. augusta (TASR) - Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise Boris Trávniček a Alena Kánová nedosiahli na medailu na paralympijskom turnaji v Paríži. V piatkovom štvrťfinále mixu kategórie XD7 podľahli po tuhom boji najvyššie nasadeným Číňanom 1:3 na sety.Feng Pchan-feng a Čou Jing nazbierali na paralympijských hrách dokopy trinásť zlatých medailí a najväčší favoriti sú aj v Paríži. Deviata nasadená slovenská dvojica sa s nimi stretla prvýkrát.povedala po stretnutí s obrovským favoritmi Kánová. Pre skúsenú, už sedemnásobnú paralympioničku to však bola slabá náplasť:S Tráničkom ťahali v prvom sete za kratší koniec, v koncovke druhého však odvrátili setbal a vyrovnali po výsledku 12:10. Aj ďalšie dva sa lámali až v závere, no v nich už mali pevnejšie nervy Číňania. Že to bolo veľmi vyrovnané, bolo badať na ich gestách, keď proti Slovákom oslavovali každú ťažko vybojovanú výmenu, akoby bola posledná.zhrnul svoje dojmy Tráviček.povzdychol si.Väčšia haly v L'Arena Paris Sud búrlivo fandila domácim reprezentantom, ktorí hrali na vedľajšom stole, na tribúnach však bolo počuť aj slovenčinu.uviedla Kánová.Oboch čakajú v Paríži ešte súťaže jednotlivcov, kde si veria a chcú zabojovať o cenné kovy.uviedla. Trávníček sa na svojej druhej paralympiáde predstaví po štvorhre a mixe už v tretej disciplíne:/vyslaný redaktor TASR ny/