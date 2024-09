Malenovský nepostúpil do finále malokalibrovky na 50m v stoji

Paríž 5. septembra (TASR) - Slovenský parastrelec Radoslav Malenovský nepostúpil do finále miešanej súťaže malokalibrovky v ľahu kategórie SH1 na 50 m. Vo štvrtkovej kvalifikácii obsadil 26. miesto s celkovým nástrelom 615 bodov a do elitnej osmičky sa nedostal. Najlepší výkon v eliminácii predviedol Juan Antonio Saavedra Reinaldo zo Španielska (626,9).



"S týmto umiestnením som absolútne nespokojný, je šialené, čo tam bolo dnes za výsledky. Musíme povedať, že v príprave som sa sústredil najviac na tú desaťmetrovú disciplínu, tie päťdesiatky mi nešli tak, akoby som chcel. Mrzí ma, že v disciplíne na tri pozície som nepostúpil do finále, pretože vo finále viem zabojovať o medaily," povedal.



Tridsaťsedemročný Malenovský si už na prebiehajúcich hrách v Paríži vybojoval striebornú medailu, keď v miešanej súťaži SH1 vo vzduchovej puške na 10 m zaostal iba za zlatou krajankou Veronikou Vadovičovou. Získal tak svoj premiérový paralympijský kov v kariére.



"Hry hodnotím tak pol na pol. Súťaže na 50 metrov mi nevyšli podľa predstáv, ale táto medaila, ktorú mám na krku, to všetko vyváži," dodal.





