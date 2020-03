Phelps súhlasí s odkladom OH, vie sa vžiť do psychiky športovcov

New York 25. marca (TASR) - Najúspešnejší olympionik histórie Michael Phelps ocenil rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) o odložení olympijských hier v Tokiu na rok 2021 z dôvodu pandémie koronavírusu. Podľa bývalého fenomenálneho amerického plavca mal tento verdikt padnúť už skôr.



"Pravdupovediac, bol som už frustrovaný, že to trvá tak dlho. Môj prvý pocit, keď som sa to dozvedel, bola obrovská úľava. Teraz je šanca, že môžeme zdolať túto vec a zachrániť čo najväčšie množstvo ľudí. Bol som šťastný, že logicky dospeli k tomuto múdremu rozhodnutiu," uviedol 34-ročný Phelps v rozhovore pre agentúru AP.



Dvadsaťtrinásobný olympijský šampión trpel v minulosti depresiami a stavmi úzkosti. Vie sa preto vžiť do psychologického rozpoloženia športovcov, ktorí dlho nevedeli, či majú pokračovať v príprave na tohtoročné hry, napriek rôznym obmedzeniam či zrušeným kvalifikáciám. "Viem si dobre predstaviť, čím prechádzajú. Športovci sa snažia väčšinou detailne organizovať svoj program. Dbáme na každú maličkosť. A teraz zrazu nemôžeme súťažiť. Všetky emócie v jednom momente vzplanú. Myslím si, že mentálne zdravie športovcov je momentálne veľmi dôležité," vyslovil sa Phelps. "Treba kontrolovať iba to, čo sa dá kontrolovať. Nachádzame sa v nepreskúmaných vodách. Zažívame všetci ťažké časy," dodal.