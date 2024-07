Phelps suverénne najúspešnejší v histórii OH, na konte má 23 zlatých

Zoznam najúspešnejších športovcov na OH (1896-2020):



1. Michael Phelps (USA) 2004-2016 plávanie 23-3-2



2. Larisa Latyninová (ZSSR) 1956-1964 gymnastika 9-5-4



3. Paavo Nurmi (Fín.) 1920-1928 atletika 9-3-0



4. Mark Spitz (USA) 1968-1972 plávanie 9-1-1



5. Carl Lewis (USA) 1984-1996 atletika 9-1-0



6. Birgit Fischerová (NDR/Nem.) 1980-2004 kanoistika 8-4-0



7. Sawao Kato (Jap.) 1968-1976 gymnastika 8-3-1



7. Jenny Thompsonová (USA) 1992-2004 plávanie 8-3-1



9. Matt Biondi (USA) 1984-1992 plávanie 8-2-1



10. Ray C. Ewry (USA) 1900-1908 atletika 8-0-0



10. Usain Bolt (Jam.) 2008-2016 atletika 8-0-0



12. Nikolaj Andrianov (ZSSR) 1972-1980 gymnastika 7-5-3



13. Boris Šachlin (ZSSR) 1956-1964 atletika 7-4-2



14. Isabell Werthová (Nem.) 1992-2020 jazdectvo 7-5-0



15. Věra Čáslavská (ČSSR) 1960-1968 gymnastika 7-4-0



16. Viktor Čukarin (ZSSR) 1952-1956 gymnastika 7-3-1



17. Allyson Felixová (USA) 2004-2020 atletika 7-3-1



18. Katie Ledecká (USA) 2012-2020 plávanie 7-3-0



19. Aladár Gerevich (Maď.) 1932-1960 šerm 7-1-2



20. Jason Kenny (V. Brit.) 2008-2020 cyklistika 7-2-0

Bratislava 21. júla (TASR) - Fenomenálny americký plavec Michael Phelps je suverénne najúspešnejší olympionik všetkých čias. Medailovú tabuľku top športovcov novovekých OH (1896-2020) vedie jednoznačne so ziskom 28 cenných kovov, z toho 23 má zlatý lesk.Phelps zavŕšil svoju úctyhodnú zbierku na OH 2016 v Riu de Janeiro, kde stál päťkrát na navyššom stupni a pridal jedno striebro. Najviac zažiaril na OH 2008 v Pekingu - získal osem zlatých medailí a prekonal tak famózny rekord svojho krajana Marka Spitza z roku 1972.Za Phelpsom figuruje v historickom medailovom rebríčku s 18 kovmi (9-5-4) ruská gymnastka Larisa Latyninová, ktorá ako reprezentantka bývalého ZSSR štartovala na OH 1956-1964. Medzi najúspešnejšími je na 14. mieste bývalá československá gymnastka Věra Čáslavská, ktorá má v zbierke sedem zlatých a štyri strieborné medaily.Do elitnej desiatky prenikol v Riu jamajský šprintér Usain Bolt. Po repete svoje zlatého "triple" z Londýna 2012 zvýšil svoju bilanciu na osem zlatých. O jedno olympijské prvenstvo dodatočne prišiel po odhalení dopingu jeho krajana Nestu Cartera v štafete na 4x100 m na OH 2008.