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Philadelphia 76ers zvíťazila nad Indiana Pacers 131:124
Jaylen Brown nazbieral za domácich 31 bodov, LeBron James pridal 15 a 11 asistencií.
Autor TASR
New York 15. novembra (TASR) - Basketbalisti Philadelphie 76ers zvíťazili v nedeľňajšom zápase zámorskej NBA nad Indianou Pacers 131:124 a figurujú na druhom mieste Východnej konferencie. Jaylen Brown nazbieral za domácich 31 bodov, LeBron James pridal 15 a 11 asistencií.
výsledok:
Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 131:124
Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 131:124