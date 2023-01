Philadelphia a Kansas City sa predstavia v Super Bowl LVII

New York 30. januára (TASR) - Tímy Philadelphia Eagles a Kansas City Chiefs postúpili do finále play off zámorskej ligy amerického futbalu NFL. V prestížnom súboji Super Bowl LVII o Trofej Vincea Lombardiho sa stretnú v noci na pondelok 13. februára o 0.30 SEČ na State Farm Stadium v Glendale v Arizone.



Philadelphia uspela v konferenčnom finále o titul v NFC v súboji s tímom San Francisco 49ers presvedčivo 31:7 a vo finále sa pokúsi nadviazať na svoj doteraz jediný titul z februára 2018. Prvenstvo v AFC si vybojovali hráči Kansasu City po triumfe nad Cincinnati Bengals 23:20, keď rozhodli trojbodovým field goalom tri sekundy pred koncom stretnutia. Super Bowl si zahrajú tretíkrát za uplynulé štyri roky. Z titulu sa naposledy tešili vo februári 2020, predtým triumfovali aj v sezóne 1969. Vlani vybojovali prvenstvo v NFL hráči Los Angeles Rams.