Philadelphia a Portland vyrovnali stav sérií, Lakers získali druhý bod
Philadelphia 76ers odpovedala na výraznú prehru z prvého merania síl s Bostonom Celtics najlepším spôsobom. Nad nasadenou dvojkou na Východe triumfovala 111:97.
Autor TASR,aktualizované
New York 22. apríla (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v druhom stretnutí štvrťfinále Západnej konferencie zámorskej NBA nad Houstonom Rockets 101:94. Hosťom nepomohol k úspechu ani návrat Kevina Duranta do zostavy, domácich podržal autor 28 bodov LeBron James. V sérii hranej na štyri víťazné duely tak Lakers vedú 2:0 na zápasy.
Lakers pasovali pri absenciách Luku Dončiča a Austina Reavesa do pozície mierneho outsidera v tejto sérii, ale spoluhráči dokázali dokonale zastúpiť hviezdy tímu. Marcus Smart prispel 25 bodmi a Luke Kennard zakončil duel s 23 bodmi na svojom konte. „Splnili sme zápasový plán po ofenzívnej a defenzívnej stránke. Poučili sme sa z niektorých chýb v prvom stretnutí v tejto sérii a zabojovali sme. Každý sa snažil k tomuto úspechu prispieť. Myslím si, že sme odohrali skutočne dobrý zápas,“ citovala pozápasové vyjadrenie 41-ročného Jamesa agentúra AP. Okrem bodového príspevku mal na svojom konte aj osem doskokov a sedem asistencií.
Portland Trail Blazers odchádza zo San Antonia za stavu 1:1 v sérii, na palubovke Spurs v druhom zápase zvíťazil 106:103. San Antonio sa väčšinu stretnutia muselo zaobísť bez hviezdneho Victora Wembanyamu, reprezentantovi Francúzska diagnostikovali po páde v druhej štvrtine otras mozgu. Hostí potiahol k úspechu sezónnym maximom 31-bodový Scoot Henderson: „Som vďačný, že som vôbec v takejto situácii. Vo svojej tretej sezóne hrám v play off, lepšie to ani nešlo naplánovať. Moje zranenie bolo veľmi ťažké, ale všetci ma podržali. Cítil som, že z toho môže byť veľký zápas. Hovoril som si, že treba ísť do koša. To bol môj cieľ.“
Philadelphia 76ers odpovedala na výraznú prehru z prvého merania síl s Bostonom Celtics najlepším spôsobom. Nad nasadenou dvojkou na Východe triumfovala 111:97. Aj napriek bolestiam potiahol hostí V.J. Edgecombe, autor 30 bodov a 10 doskokov. Z pohľadu historických štatistík je prvým nováčikom od roku 1998, ktorému sa vo „vyraďovačke“ podarilo dosiahnuť na takéto čísla a zároveň najmladším. „Som rád, že som po dopade na chrbát mohol dokončiť tento duel. Verili sme jeden druhému, každý vie totiž riešiť situácie na palubovke. Odo mňa chceli, aby som strieľal. Chalani si zaslúžia pochvalu v tomto smere. Nesnažím sa vytvárať na seba tlak, zodpovednosť je už v samotnom dosiahnutí želaného výsledku. Spoluhráči mi pomáhajú, aby som zostal sebavedomý,“ zhodnotil Edgecombe svoj výkon v druhom play off zápase.
štvrťfinále Východnej konferencie:
Boston Celtics - Philadelphia 76ers 97:111 (28:25, 26:37, 23:22, 20:27)
najviac bodov: Brown 36, Tatum 19 (14 doskokov), Vučevič 9 - Edgecombe 30 (10 doskokov), Maxey 29, George 19
/stav série: 1:1/
štvrťfinále Západnej konferencie:
San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 103:106 (28:27, 29:30, 23:22, 23:27)
najviac bodov: Castle 18, Fox 17, Vassell 16 (12 doskokov) - Henderson 31, Holiday 16, Avdija 14
/stav série: 1:1/
Los Angeles Lakers - Houston Rockets 101:94 (33:26, 21:25, 21:17, 26:26)
najviac bodov: Le. James 28, Smart 25, Kennard 23 - Durant 23, Sengün 20 (11 doskokov), Smith 18
/stav série: 2:0/
Lakers pasovali pri absenciách Luku Dončiča a Austina Reavesa do pozície mierneho outsidera v tejto sérii, ale spoluhráči dokázali dokonale zastúpiť hviezdy tímu. Marcus Smart prispel 25 bodmi a Luke Kennard zakončil duel s 23 bodmi na svojom konte. „Splnili sme zápasový plán po ofenzívnej a defenzívnej stránke. Poučili sme sa z niektorých chýb v prvom stretnutí v tejto sérii a zabojovali sme. Každý sa snažil k tomuto úspechu prispieť. Myslím si, že sme odohrali skutočne dobrý zápas,“ citovala pozápasové vyjadrenie 41-ročného Jamesa agentúra AP. Okrem bodového príspevku mal na svojom konte aj osem doskokov a sedem asistencií.
Portland Trail Blazers odchádza zo San Antonia za stavu 1:1 v sérii, na palubovke Spurs v druhom zápase zvíťazil 106:103. San Antonio sa väčšinu stretnutia muselo zaobísť bez hviezdneho Victora Wembanyamu, reprezentantovi Francúzska diagnostikovali po páde v druhej štvrtine otras mozgu. Hostí potiahol k úspechu sezónnym maximom 31-bodový Scoot Henderson: „Som vďačný, že som vôbec v takejto situácii. Vo svojej tretej sezóne hrám v play off, lepšie to ani nešlo naplánovať. Moje zranenie bolo veľmi ťažké, ale všetci ma podržali. Cítil som, že z toho môže byť veľký zápas. Hovoril som si, že treba ísť do koša. To bol môj cieľ.“
Philadelphia 76ers odpovedala na výraznú prehru z prvého merania síl s Bostonom Celtics najlepším spôsobom. Nad nasadenou dvojkou na Východe triumfovala 111:97. Aj napriek bolestiam potiahol hostí V.J. Edgecombe, autor 30 bodov a 10 doskokov. Z pohľadu historických štatistík je prvým nováčikom od roku 1998, ktorému sa vo „vyraďovačke“ podarilo dosiahnuť na takéto čísla a zároveň najmladším. „Som rád, že som po dopade na chrbát mohol dokončiť tento duel. Verili sme jeden druhému, každý vie totiž riešiť situácie na palubovke. Odo mňa chceli, aby som strieľal. Chalani si zaslúžia pochvalu v tomto smere. Nesnažím sa vytvárať na seba tlak, zodpovednosť je už v samotnom dosiahnutí želaného výsledku. Spoluhráči mi pomáhajú, aby som zostal sebavedomý,“ zhodnotil Edgecombe svoj výkon v druhom play off zápase.
NBA - 1. kolo play off /na 4 víťazné zápasy/
štvrťfinále Východnej konferencie:
Boston Celtics - Philadelphia 76ers 97:111 (28:25, 26:37, 23:22, 20:27)
najviac bodov: Brown 36, Tatum 19 (14 doskokov), Vučevič 9 - Edgecombe 30 (10 doskokov), Maxey 29, George 19
/stav série: 1:1/
štvrťfinále Západnej konferencie:
San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 103:106 (28:27, 29:30, 23:22, 23:27)
najviac bodov: Castle 18, Fox 17, Vassell 16 (12 doskokov) - Henderson 31, Holiday 16, Avdija 14
/stav série: 1:1/
Los Angeles Lakers - Houston Rockets 101:94 (33:26, 21:25, 21:17, 26:26)
najviac bodov: Le. James 28, Smart 25, Kennard 23 - Durant 23, Sengün 20 (11 doskokov), Smith 18
/stav série: 2:0/